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Sanatçı Sevcan Orhan, Sahnede Kalp Krizi Geçirdi!

Sanatçı Sevcan Orhan, Sahnede Kalp Krizi Geçirdi!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.06.2025 - 00:24

Halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kıbrıs'ta sahne aldığı anlarda kalp krizi geçirdi. 42 yaşındaki sanatçıya ilk müdahale sahnede yapıldı.

KAYNAK: Magazin Burada

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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan, sahnede kalp krizi geçirdi.

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan, sahnede kalp krizi geçirdi.

Magazin Burada'nın haberine göre bu akşam (28 Haziran) Kıbrıs'ta sahne alan Orhan, sahnede kalp krizi geçirdi. Sevcan Orhan'a ilk müdahaleyi orkestra arkadaşları yaptı. Sanatçı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Magazin Burada'nın son aktardığı detaylara göre Sevcan Orhan’ın tansiyonunun düştüğü ve buna bağlı kalp ritminde de dengesizlik olduğu öğrenildi.

Orhan'ın kaldırıldığı hastanede bu akşam müşahede altında tutulması öngörülüyor.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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