Sanatçı Sevcan Orhan, Sahnede Kalp Krizi Geçirdi!
Halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kıbrıs'ta sahne aldığı anlarda kalp krizi geçirdi. 42 yaşındaki sanatçıya ilk müdahale sahnede yapıldı.
KAYNAK: Magazin Burada
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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan, sahnede kalp krizi geçirdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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