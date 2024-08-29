Sanat Eserlerini ve Film Sahnelerini Tabağına Taşıyan Kullanıcıdan Muazzam Kareler
Sanat Eserlerini ve Film Sahnelerini Tabağına Taşıyan Kullanıcıdan Muazzam Kareler
Yemeklerin gözümüze hitap etmesi önemlidir, değil mi? Gözümüze leziz görünen bir yemeği de kolay kolay affetmeyiz. Bu kez bir kullanıcı, esinlendiği sanat eserlerini ve bazı film sahnelerini tabağına taşıdı.
Ortaya da oldukça renkli tabaklar çıktı!
Gözünüze hitap eden bir yemek, muhtemelen iştahınızı daha da kabartıyordur.
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