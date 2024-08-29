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Sanat Eserlerini ve Film Sahnelerini Tabağına Taşıyan Kullanıcıdan Muazzam Kareler

Sanat Eserlerini ve Film Sahnelerini Tabağına Taşıyan Kullanıcıdan Muazzam Kareler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.08.2024 - 11:49

Yemeklerin gözümüze hitap etmesi önemlidir, değil mi? Gözümüze leziz görünen bir yemeği de kolay kolay affetmeyiz. Bu kez bir kullanıcı, esinlendiği sanat eserlerini ve bazı film sahnelerini tabağına taşıdı.

Ortaya da oldukça renkli tabaklar çıktı!

Gözünüze hitap eden bir yemek, muhtemelen iştahınızı daha da kabartıyordur.

Gözünüze hitap eden bir yemek, muhtemelen iştahınızı daha da kabartıyordur.

Bazen şefler yemek işini o denli abartıyor ki, tabağınızı bozmak bile istemiyorsunuz. 'Yeme de yanında yat' sözünün vücut bulmuş hali gibiler adeta.

Bu kez de bir kullanıcı, etkilendiği sanat eserlerini tabağa aktardı.

Bu kez de bir kullanıcı, etkilendiği sanat eserlerini tabağa aktardı.
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Film sahnelerinin renklerini de meyvelerle canlandırdı.

Film sahnelerinin renklerini de meyvelerle canlandırdı.
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Cuk oturmuş!

Cuk oturmuş!
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Renk paletleri mükemmel bir uyum içerisinde.

Renk paletleri mükemmel bir uyum içerisinde.
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Çöpçüler Kralı bile var.

Çöpçüler Kralı bile var.
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Büyük bir emek.

Büyük bir emek.
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Emeğine sağlık!

Emeğine sağlık!
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