Saldırganlar Adliyeye Sevk Edildi: İki Gurubun Arasındaki Husumetin Sebebi Cinsel İçerikli Görüntülermiş!
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Saldırganlar Adliyeye Sevk Edildi: İki Gurubun Arasındaki Husumetin Sebebi Cinsel İçerikli Görüntülermiş!
Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Seferihisar ilçesine kavga ihbarına giden polislere ateş açılmış ve 2’si ağır 3 polis yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 8’i serbest kalırken, 6 kişi ise geniş güvenlik önmeleriyle adliyeye sevk edildi. Polisleri yaralayan saldırgan, “husumetlilerim sandım” ifadesi verirken, ilçede iki grubun arasındaki husumetin ise cinsel içerikli görüntüler sebebiyle yaşandığı öğrenildi.
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İzmir’in Seferihicar ilçesinde kavga ihbarına giden polislere ateş açılmış ve saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralanmıştı.
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Sonrasında yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Salih Ç.’nin mahalle muhtarlığı için aday olduğu öğrenilmişti. Saldırganın ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Olayın ayrıntıları ise dikkat çekti. Seferihisar'da yaşayan Pamirler ve Çelikler adlı iki grup arasında başlayan dostluğun sonradan husumete dönüştüğü belirtildi. İnşaat ve galericilik işiyle uğraşan iki grup arasındaki dostluğun Pamirler grubundaki bir kişiye ait cinsel içerikli görüntülerin çevreye yayılması, bu görüntüleri de Çelikler grubundan bir kişinin yaydığının söylentisi üzerine husumetin başladığı öğrenildi.
Olay günü ise ihbar sonrası bölgeye giden polis ekiplerinin Sedat Ç.'nin üzerini aradığı, bu sırada ağabeyi Mehmet Salih Ç.'nin, iddiaya göre, arama yapan sivil polislere belindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp, ateş ettiği belirtildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüphelilerden 8'inin Pamirler, 6'sının da Çelikler grubu üyesi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i, savcılık talimatıyla dün polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Mehmet Salih Ç., kardeşi Sedat Ç., Suat K., Berkan Ç., Onur Murat K. ve Sami Ç. ise bugün adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adliye sevk edilme görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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