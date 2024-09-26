Tokat’ta Yolda Yürüyen Kadına Bıçaklı Saldırı: Polis Önce Yanlış Kişiyi Gözaltına Almış
Tokat’ta Yolda Yürüyen Kadına Bıçaklı Saldırı: Polis Önce Yanlış Kişiyi Gözaltına Almış
Tokat’da dün akşam saatlerinde yolda yürüyen 38 yaşındaki Sevgi Ginay isimli kadın kendisini takip eden bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Polis ekipleri, saldırının faili olarak zihinsel engeli bulunan M.K isimli vatandaşı gözaltına aldı ancak M.K’nın olayla ilgilisi olmadığı ortaya çıktı. Sonrasında yapılan çalışmada yaklaşık 150 saatlik kamera görüntüsü izleyen ekipler, gerçek suçlu İbrahim B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde 1 çocuk annesi Sevgi Günay, akşam saat 20.00 sularında evine gitmek isterken tanımadığı birinin saldırısına uğradı.
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Sırtından yaralanan kadının çığlıkları üzerine saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından zihinsel engelli olduğu belirtilen M.K.’yi gözaltına aldı. Ancak M.K.’nın olayla ilgisi olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.
Polis ekipleri 150 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yüzde 40 zihinsel engeli bulunan ve “İlaç içmeyince insanları farklı varlıklar olarak görüyorum” diyen İbrahim B’yi gözaltına aldı. Saldırganın olayda kullandığı meyve bıçağı da ele geçirildi.
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