Tokat’ta Yolda Yürüyen Kadına Bıçaklı Saldırı: Polis Önce Yanlış Kişiyi Gözaltına Almış

Tokat’da dün akşam saatlerinde yolda yürüyen 38 yaşındaki Sevgi Ginay isimli kadın kendisini takip eden bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Polis ekipleri, saldırının faili olarak zihinsel engeli bulunan M.K isimli vatandaşı gözaltına aldı ancak M.K’nın olayla ilgilisi olmadığı ortaya çıktı. Sonrasında yapılan çalışmada yaklaşık 150 saatlik kamera görüntüsü izleyen ekipler, gerçek suçlu İbrahim B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.