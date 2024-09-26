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Hindistan’da Sokakta İçtiği Süt Yüzünden Başına Gelmeyen Kalmadı: 3 Gün Hastanede Yattı

Hindistan’da Sokakta İçtiği Süt Yüzünden Başına Gelmeyen Kalmadı: 3 Gün Hastanede Yattı

Hindistan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.09.2024 - 14:57

Bir sosyal medya kullancısı, Hindistan’da sokakta satılan sütü içti. Sonrasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan turistin, 3 gün boyunca ciddi sorunlar yaşadığı iddia edildi. Turist ayrıca hastanede tedavisini yapan hemşirelere de tepki gösterdi.

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Hindistan’da özellikle sokakta satılan yiyecek ve içeceklerin hijyen konusunda ne kadar kötü olduğu tüm dünyanın malumu.

Hindistan’da özellikle sokakta satılan yiyecek ve içeceklerin hijyen konusunda ne kadar kötü olduğu tüm dünyanın malumu.

Ancak ülkeyi ziyaret eden turistler adeta hayatlarıyla kumar oynayarak sokak lezzetlerini denemekten vazgeçmiyor.

Ancak ülkeyi ziyaret eden turistler adeta hayatlarıyla kumar oynayarak sokak lezzetlerini denemekten vazgeçmiyor.

Son olarak bir içerik üreticisi, Hindistan’da sokakta satılan sütü içti ve başına gelmeyen kalmadı.

Son olarak bir içerik üreticisi, Hindistan’da sokakta satılan sütü içti ve başına gelmeyen kalmadı.

3 gün boyunca hastanede kalan turistin tuvaletinden kan geldi.

3 gün boyunca hastanede kalan turistin tuvaletinden kan geldi.

Turist ayrıca hastanede tedavisini yapan hemşirelere de damar yolunu kapatamadıları için tepki gösterdi.

Turist ayrıca hastanede tedavisini yapan hemşirelere de damar yolunu kapatamadıları için tepki gösterdi.
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İşte Hindistan’da sokak lezzeti deneyen turistin yaşadıkları👇

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