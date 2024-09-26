Hindistan’da Sokakta İçtiği Süt Yüzünden Başına Gelmeyen Kalmadı: 3 Gün Hastanede Yattı
Hindistan’da Sokakta İçtiği Süt Yüzünden Başına Gelmeyen Kalmadı: 3 Gün Hastanede Yattı
Bir sosyal medya kullancısı, Hindistan’da sokakta satılan sütü içti. Sonrasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan turistin, 3 gün boyunca ciddi sorunlar yaşadığı iddia edildi. Turist ayrıca hastanede tedavisini yapan hemşirelere de tepki gösterdi.
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Hindistan’da özellikle sokakta satılan yiyecek ve içeceklerin hijyen konusunda ne kadar kötü olduğu tüm dünyanın malumu.
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Ancak ülkeyi ziyaret eden turistler adeta hayatlarıyla kumar oynayarak sokak lezzetlerini denemekten vazgeçmiyor.
Son olarak bir içerik üreticisi, Hindistan’da sokakta satılan sütü içti ve başına gelmeyen kalmadı.
3 gün boyunca hastanede kalan turistin tuvaletinden kan geldi.
Turist ayrıca hastanede tedavisini yapan hemşirelere de damar yolunu kapatamadıları için tepki gösterdi.
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İşte Hindistan’da sokak lezzeti deneyen turistin yaşadıkları👇
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