Hindistan’da Sokakta İçtiği Süt Yüzünden Başına Gelmeyen Kalmadı: 3 Gün Hastanede Yattı

Bir sosyal medya kullancısı, Hindistan’da sokakta satılan sütü içti. Sonrasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan turistin, 3 gün boyunca ciddi sorunlar yaşadığı iddia edildi. Turist ayrıca hastanede tedavisini yapan hemşirelere de tepki gösterdi.