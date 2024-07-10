Salako'nun Emine'siydi! Yeşilçam'ın Güzel Oyuncusu Meral Zeren'in Son Halini Görünce Tanıyabilecek misiniz?

Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire gibi bir çok filmde rol alarak Yeşilçam'ın parlak dönemlerinde adından sıkça söz ettiren Meral Zeren, izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmiş bir oyuncu. Peki şimdi napıyor? Gelin güzel oyuncunun son haline birlikte bakalım.

Bakalım yıllar onu ne kadar değiştirmiş;