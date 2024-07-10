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Salako'nun Emine'siydi! Yeşilçam'ın Güzel Oyuncusu Meral Zeren'in Son Halini Görünce Tanıyabilecek misiniz?

Salako'nun Emine'siydi! Yeşilçam'ın Güzel Oyuncusu Meral Zeren'in Son Halini Görünce Tanıyabilecek misiniz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 22:42 Son Güncelleme: 10.07.2024 - 22:51

Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire gibi bir çok filmde rol alarak Yeşilçam'ın parlak dönemlerinde adından sıkça söz ettiren Meral Zeren, izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmiş bir oyuncu. Peki şimdi napıyor? Gelin güzel oyuncunun son haline birlikte bakalım.

Bakalım yıllar onu ne kadar değiştirmiş;

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Meral Zeren, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından biri olarak, izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmiş bir isim.

Meral Zeren, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından biri olarak, izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmiş bir isim.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde Kemal Sunal gibi dev oyuncularla birlikte rol alan ve büyük beğeni kazanan oyuncu uzun zamandır görünmüyordu.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde Kemal Sunal gibi dev oyuncularla birlikte rol alan ve büyük beğeni kazanan oyuncu uzun zamandır görünmüyordu.

Bir dönem hakkında büyük maddi sıkıntılar yaşadığı iddia edilmişti. Ancak görüyoruz ki son yıllarda hayatında önemli değişiklikler yaşamış.

Bir dönem hakkında büyük maddi sıkıntılar yaşadığı iddia edilmişti. Ancak görüyoruz ki son yıllarda hayatında önemli değişiklikler yaşamış.

Sosyal medyada adına açılan sahte hesaplar konusunda da hayranlarını uyaran oyuncu, şu an Bebek'teki evinde kedileriyle birlikte huzurlu bir hayat sürüyor.

Zaman zaman boğazın serin sularında keyif yapıyor. İşte son hali👇

Zaman zaman boğazın serin sularında keyif yapıyor. İşte son hali👇
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