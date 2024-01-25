'Sahte Peygamberin' Nehirde Vaftiz İsteği Kötü Sonlandı: Timsahların Saldırısında Öldü
'Sahte Peygamberin' Nehirde Vaftiz İsteği Kötü Sonlandı: Timsahların Saldırısında Öldü
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Güney Afrika'da Limpopo'nun Apel bölgesinde bulunan nehirde kendisini peygamber ilan eden bir adam, kendisine inananları vaftiz etmek isterken timsahların saldırısına uğradı.
Polis sözcüsü Malesela Ledwaba, yapılan aramalar sonucu timsahların arasında 'sahte peygambere' ait kalıntılar bulunabildiğini açıkladı.
Ledwaba, dini liderlere ve bölge sakinlerine, nehirlerde, derelerde ve barajlarda dini törenler yapılmaması yönünde uyarılar yaptı.
Afrika'da her yıl yüzlerce kişi, yerleşim yerlerini işgal ettikleri vahşi hayvanların saldırılarında hayatını kaybediyor.
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