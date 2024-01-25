Görüş Bildir
Haberler
Gündem
'Sahte Peygamberin' Nehirde Vaftiz İsteği Kötü Sonlandı: Timsahların Saldırısında Öldü

'Sahte Peygamberin' Nehirde Vaftiz İsteği Kötü Sonlandı: Timsahların Saldırısında Öldü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.01.2024 - 14:52

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kendini peygamber ilan eden 48 yaşındaki kişi, Apel bölgesinde bulunan nehirde vaftiz yapmak istersen timsahların saldırısına uğradı. Polis timsahların arasında 'sahte peygambere' ait olduğu düşünülen parçalar buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Güney Afrika'da Limpopo'nun Apel bölgesinde bulunan nehirde kendisini peygamber ilan eden bir adam, kendisine inananları vaftiz etmek isterken timsahların saldırısına uğradı.

Güney Afrika'da Limpopo'nun Apel bölgesinde bulunan nehirde kendisini peygamber ilan eden bir adam, kendisine inananları vaftiz etmek isterken timsahların saldırısına uğradı.

Polis sözcüsü Malesela Ledwaba, yapılan aramalar sonucu timsahların arasında 'sahte peygambere' ait kalıntılar bulunabildiğini açıkladı.

Polis sözcüsü Malesela Ledwaba, yapılan aramalar sonucu timsahların arasında 'sahte peygambere' ait kalıntılar bulunabildiğini açıkladı.

Ledwaba, dini liderlere ve bölge sakinlerine, nehirlerde, derelerde ve barajlarda dini törenler yapılmaması yönünde uyarılar yaptı.

Ledwaba, dini liderlere ve bölge sakinlerine, nehirlerde, derelerde ve barajlarda dini törenler yapılmaması yönünde uyarılar yaptı.

Afrika'da her yıl yüzlerce kişi, yerleşim yerlerini işgal ettikleri vahşi hayvanların saldırılarında hayatını kaybediyor.

Afrika'da her yıl yüzlerce kişi, yerleşim yerlerini işgal ettikleri vahşi hayvanların saldırılarında hayatını kaybediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
6
1
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?