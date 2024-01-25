'Sahte Peygamberin' Nehirde Vaftiz İsteği Kötü Sonlandı: Timsahların Saldırısında Öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kendini peygamber ilan eden 48 yaşındaki kişi, Apel bölgesinde bulunan nehirde vaftiz yapmak istersen timsahların saldırısına uğradı. Polis timsahların arasında 'sahte peygambere' ait olduğu düşünülen parçalar buldu.