Sahillere Vuran Cesetler İçin Komplo Teorileri: Seri Katil, Mafya, Kayıp Çocuklar ve Epstein İddiası…

Türkiye’de son günlerde Akdeniz’de sahillere vuran ve bazı uzuvları eksik olan cesetler konuşuluyor. Antalya’nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 8, Muğla’nın Köyceğiz’e bağlı Ekincik Koyu’nda 1, Hatay’da Asi Nehri tahliye kanalında ise 3 ve Kuzey Kıbrıs’ın Dipkarpaz bölgesinde 2 ceset sahile vurmuştu. Sahile vuran cansız bedenlerin bazı uzuvlarının eksik olması beraberinde komplo teorilerini de getirdi.