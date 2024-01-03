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Sahibinden.com Neden Açılmıyor? Erişim Sorunu Hakkında Resmi Açıklama Geldi

Sahibinden.com Neden Açılmıyor? Erişim Sorunu Hakkında Resmi Açıklama Geldi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
03.01.2024 - 12:43

Sahibinden.com sitesi ile ilgili yaşanan erişim sorunu kısa sürede gündem oldu. Hem web hem mobil üzerinden siteye giremeyenler yaşanan aksaklığın neden olduğunu öğrenmek istiyor. Sorunun devam ettiği anlarda Sahibinden.com tarafından resmi açıklama geldi. Peki, Sahibinden.com neden açılmıyor, çöktü mü?

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Sahibinden.com uygulaması gece saatlerinden bu yana yaşanan erişim sorunu nedeniyle gündemin öne çıkanları arasında yer aldı.

Sahibinden.com uygulaması gece saatlerinden bu yana yaşanan erişim sorunu nedeniyle gündemin öne çıkanları arasında yer aldı.

Platforma girmek isteyen kullanıcılar her seferinde, 'Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı.' uyarısı ile karşı karşıya kaldı..

Özellikle ikinci el araba ve ev satışı üzerine kurulu, Türkiye'nin en popüler sitelerden biri olan Sahibinden.com cephesinde yaşananlar gündem oldu.

Özellikle ikinci el araba ve ev satışı üzerine kurulu, Türkiye'nin en popüler sitelerden biri olan Sahibinden.com cephesinde yaşananlar gündem oldu.

İlgi gören e-ticaret sitesine ulaşamayanlar ise konuyla ilgili araştırma yapmak için arama motorlarına yönelerek 'Sahibinden.com çöktü mü?, Sahibinden neden açılmıyor 20234?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Mobil ve web üzerinde erişim sorunu devam ederken kullanıcılar da resmi bir açıklama beklemeye başladı.

Mobil ve web üzerinde erişim sorunu devam ederken kullanıcılar da resmi bir açıklama beklemeye başladı.

Sahibinden.com'un resmi Instagram hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, siteye erişim sağlanamamasının nedeni olarak alan adı hizmeti sağlayan firma ile teknik bir sorun yaşanması gösterildi.

Sahibinden.com'un resmi Instagram hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, siteye erişim sağlanamamasının nedeni olarak alan adı hizmeti sağlayan firma ile teknik bir sorun yaşanması gösterildi.

Yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;

'Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

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