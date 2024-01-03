Sahibinden.com Neden Açılmıyor? Erişim Sorunu Hakkında Resmi Açıklama Geldi

Sahibinden.com sitesi ile ilgili yaşanan erişim sorunu kısa sürede gündem oldu. Hem web hem mobil üzerinden siteye giremeyenler yaşanan aksaklığın neden olduğunu öğrenmek istiyor. Sorunun devam ettiği anlarda Sahibinden.com tarafından resmi açıklama geldi. Peki, Sahibinden.com neden açılmıyor, çöktü mü?

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