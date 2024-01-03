Sahibinden.com Neden Açılmıyor? Erişim Sorunu Hakkında Resmi Açıklama Geldi
Sahibinden.com Neden Açılmıyor? Erişim Sorunu Hakkında Resmi Açıklama Geldi
Sahibinden.com sitesi ile ilgili yaşanan erişim sorunu kısa sürede gündem oldu. Hem web hem mobil üzerinden siteye giremeyenler yaşanan aksaklığın neden olduğunu öğrenmek istiyor. Sorunun devam ettiği anlarda Sahibinden.com tarafından resmi açıklama geldi. Peki, Sahibinden.com neden açılmıyor, çöktü mü?
Detaylar içeriğimizde
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sahibinden.com uygulaması gece saatlerinden bu yana yaşanan erişim sorunu nedeniyle gündemin öne çıkanları arasında yer aldı.
Özellikle ikinci el araba ve ev satışı üzerine kurulu, Türkiye'nin en popüler sitelerden biri olan Sahibinden.com cephesinde yaşananlar gündem oldu.
Mobil ve web üzerinde erişim sorunu devam ederken kullanıcılar da resmi bir açıklama beklemeye başladı.
Sahibinden.com'un resmi Instagram hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, siteye erişim sağlanamamasının nedeni olarak alan adı hizmeti sağlayan firma ile teknik bir sorun yaşanması gösterildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda