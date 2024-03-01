Sağlıkta Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete’de: Alınacak Personel Sayısı 36 Bine Yükseldi
Sağlıkta Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete’de: Alınacak Personel Sayısı 36 Bine Yükseldi
Sağlıkta yeni düzenlemeler içeren yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre; bakanlık bünyesine alınacak personel sayısı 36 bine yükseldi.
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Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de Sağlık Bakanlığı ile ilgili yeni kararlar yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ihtiyaç duyulan yerlere 36 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
Ayrıca, yeni kararlara göre serbest diş hekimleri muayenehanelerinde bir diş hekimi daha çalıştırabilecek.
Ebelerin görev ve yetkileri de yeniden düzenlendi. Ebeler gebeliğin tespiti, takibi ve muayene süreçlerinde görev alacak, normal doğum yaptırabilecek. Doğum anında küçük tıbbi müdahaleleri yapabilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun" dedi.
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Bakan Fahrettin Koca'nın paylaşımı 👇
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