Sağlıklı İlişkinin Anahtarı: Güvenli Bağlanma Stiline Sahip Biri Nasıl Anlaşılır?
Sağlıklı bir ilişkinin sırrı güvenli bağlanma stili! Kaçıngan ve kaygılı bağlanma stilerinin aksine ilişkide güvenli bir alan sunan güvenli bağlanma stiline sahip kişiler nasıl tanınır? Bu içeriğimizde güvenli bağlanma stiline sahip kişileri bulmanın yolunu anlatıyoruz!
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1. Duygularını ifade edebilirler.
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2. İlişkilerde dengeyi korurlar.
3. İletişim becerileri kuvvetlidir.
4. Hem kendilerine hem de başkalarına güvenleri yüksektir.
5. Ne aşırı bağımsızdırlar ne de bağımlıdırlar.
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6. Terk edilme veya kaybolma korkusu yaşamazlar.
7. Kendilerine değer verirler ve kendilerini yeterli görürler.
8. Empati anlayışları yüksektir.
9. İlişkiyi zorlaştıran zorluklarla karşılaştıklarında, sağlıklı bir şekilde bu sorunlarla yüzleşirler.
10. Duygusal olarak esnektirler.
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11. İlişkilerde kendilerini güvende hissederler, partnerlerini de güvende hissettirirler.
12. İlişkilerdeki önemli kararları, partnerleriyle birlikte alırlar.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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