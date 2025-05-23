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Sağanak Yağış Geri Geliyor! İstanbul İçin Dikkat Çeken Uyarı: Pazar Günü Maske Takın

Sağanak Yağış Geri Geliyor! İstanbul İçin Dikkat Çeken Uyarı: Pazar Günü Maske Takın

Yağış Sıcak Hava
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.05.2025 - 17:21

İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlarla birlikte sıcaklıklar da 8-9 derece kadar düşecek. İstanbul'da yaşayanlara ve polen alerjisi olanlara pazar günü için 'maske takın' uyarısı yapıldı.

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İstanbul başta olmak üzere birçok şehir bahar havasının etkisi altına girdi. Ancak sıcak hava yeni haftada yerini yağmura bırakacak. Bu nedenle de uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehir bahar havasının etkisi altına girdi. Ancak sıcak hava yeni haftada yerini yağmura bırakacak. Bu nedenle de uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Uzmanlar, bahar havası yaşanan günlerde polen alerjisi olan yurttaşların maske takması gerektiği açıkladı. Beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar havada bulunan polenlerin alerjisi olan çok sayıda kişiyi tetikleyebileceğini belirtti. İstanbul, Marmara, Ege ve İç Anadolu'ya yoğun çöl tozu önümüzdeki hafta giriş yapacak.

Çorum, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli sağanak yağış geçişi bekleniyor.

Çorum, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli sağanak yağış geçişi bekleniyor.

Pazar günü yaşanacak aşırı sıcakların hemen ardından Marmara ve Ege'nin kuzeyinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İstanbul yeni haftaya yağmurla giriş yapacak. Kentte önümüzdeki hafta boyunca yağış geçişleri yaşanacak. Sıcaklıklar ise mayıs ortalamasına gerileyecek.

''Montları biraz daha bekletin'' diyerek kuvvetli yağışların geleceğini haber veren Prof. Dr. Orhan Şen, ''Pazar gecesi Trakya'dan başlayıp Kuzey Ege, Marmara İstanbul dahil buna, Batı Karadeniz'de yağışlar kuvvetli gözüküyor. Yağışla birlikte sıcaklıklar 8-9 derece düşecek' demişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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