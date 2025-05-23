Sağanak Yağış Geri Geliyor! İstanbul İçin Dikkat Çeken Uyarı: Pazar Günü Maske Takın
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul başta olmak üzere birçok şehir bahar havasının etkisi altına girdi. Ancak sıcak hava yeni haftada yerini yağmura bırakacak. Bu nedenle de uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çorum, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli sağanak yağış geçişi bekleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın