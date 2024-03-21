Sadece Kadınların Girmesine İzin Verilen Sergiye Alınmayan Erkek Soluğu Mahkemede Aldı!
Sadece Kadınların Girmesine İzin Verilen Sergiye Alınmayan Erkek Soluğu Mahkemede Aldı!
Avustralya'da geçtiğimiz günlerde sıra dışı bir mahkeme olayı yaşandı. Kadınlara özel bir sergiye giremeyen bir erkek, serginin sanatçısını dava etti. Gelin bu olayın ilginç detaylarına hep birlikte bakalım.
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Avustralya gündemi geçtiğimiz günlerde sıra dışı bir davaya tanık oldu. Bir müzeyi gezmek için bilet alan bir erkek, kadınlara özel sergiye giremeyince ayrımcılık davası açtı.
Independent Türkçe'nin haberine göre ABD'li sanatçı Kirsha Kaechele, Sidney Nolan ve Pablo Picasso'nun tablolarının yer aldığı bir sergi hazırladı. Ancak sergiye sadece kadınların ziyaret edebileceği kuralını koydu.
İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Geçen yıl müzeye girmek için 35 dolarlık bilet alan Jason Lau adındaki bir adam, müzeye alınmayınca cinsiyeti yüzünden ayrımcılığa uğradığını öne sürerek sanatçıyı mahkemeye verdi.
New York Times'a konuşan Kaechele ise verdiği bu kararın arkasında olduğunu öne sürdü ve "Bay Lau'yu anlıyorum, kendini dışlanmış ve ötekileştirilmiş hissediyor ama bu dışlanmışlık deneyimi zaten serginin bir amacı" dedi.
Mizahi bir amacı olduğunu söyleyen sanatçı Kaechele yaptığı açıklamada,
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Kaechele'yi dava eden Lau ise duruşmadada sanatçıdan kendisinden özür dilemesini ve sergiye erkeklerin de alınmasını talep etti. Kaechele ise ona "Özür de dilemeyeceğim. Sergiye de giremezsin" yanıtını verdi.
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