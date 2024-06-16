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Sadece Kabin Bagajıyla Konforlu Yolculuğun Püf Noktaları

Sadece Kabin Bagajıyla Konforlu Yolculuğun Püf Noktaları

Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 08:01

Düzenli olarak seyahat eden insanların yolculuğa çıkmadan önce hafif valizler hazırlayarak ve bagaj alanını en verimli şekilde kullanarak yolculuğu kolaylaştıran çeşitli yöntemleri var. Doğru kıyafet seçiminden valiz içlerini doldurma tekniklerine kadar birçok pratik bilgiyi içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Uçuş İçin En Büyük Ayakkabılarınızı Giyin

Uçuş İçin En Büyük Ayakkabılarınızı Giyin

Uçakta üzerinizde olacak kıyafetleri her zaman dikkatli seçin. Ne giyeceğinizi seçmek, özellikle ayakkabılar söz konusu olduğunda, kabin bagajında size büyük bir alan açabilir. 

Her zaman bagajda en fazla yer tutacak ayakkabılarınızı giyerek uçmalısınız. Özellikle botlar valizde çok fazla yer kaplar ve katlanamazlar.

Ayrıca, yanınıza alacağınız ayakkabıları sadece seyahat esnasında ihtiyaç duyduklarınızla sınırlamanız da işinizi kolaylaştıracaktır.

Bir Renk Şemasına Sadık Kalın

Çok fazla valiz hazırlamanın önüne geçmek için kıyafetlerinizi bir renk şemasına göre seçmenizi öneriyor. Bu yöntemle, aynı renk şemasındaki giysilerle çeşitli kombinler yapabilir veya nötr renklerle farklı kıyafetler oluşturabilirsiniz. Aksesuarlarla kombinlerinizi çeşitlendirmek de valizde yerden tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

Kıyafetlerinizi Rulo Yaparak Bavula Koyun

Kıyafetlerinizi Rulo Yaparak Bavula Koyun

Kıyafetlerinizi rulo yapmak, kabin bagajınızda alanı en iyi şekilde kullanmanın ideal yoludur. Ayrıca, kıyafetleriniz bu şekilde daha az kırışmış olacaktır. 

Rulo yaptığınız kıyafetlerin etrafına lastik bantlar yapıştırmayı da deneyebilirsiniz. Bu, valizinizdeki eşyaların daha düzenli ve güvenli olmasını sağlar.

Çamaşır ve Kurutma Makinesi Olan Yerlerde Konaklayın

Çamaşır ve Kurutma Makinesi Olan Yerlerde Konaklayın

Tatilde çamaşır yıkama imkanı sunan bir otel veya Airbnb'de kalacaksanız yanınıza çok eşya almanıza gerek kalmaz.

Yurt dışında genellikle ucuz olan bu tarz hizmetlerden faydalanmak çok işinize yarayabilir.

Kişisel Eşyalarınızı Verimli Kullanın

Kişisel Eşyalarınızı Verimli Kullanın

Kişisel eşyalarınız için standart bir sırt çantası kullandığınızda bagajınızı teslim etmek zorunda değilsiniz ve bu çantayı ekstra ayakkabılar veya atıştırmalıklar için kullandığınızda kabin bagajında yer açmış olursunuz.

Ya da geniş bir orta bölüme sahip bir dizüstü bilgisayar çantası kullanarak kazak veya ceket gibi giysilerinizi taşımak da iyi bir yol olabilir.

Giysilerinizi Vakumlayarak Daha Çok Alan Yaratın

Giysilerinizi Vakumlayarak Daha Çok Alan Yaratın

Vakum torbaları kıyafetleri sıkıştırarak iki kat fazla eşya sığdırmanıza yardımcı olur. Küçük evlerde yaşayanlar tarafından yaygın olarak kullanılan bu yöntem, gezginlerin sınırlı kabin bagajı alanını en iyi şekilde kullanmalarına olanak tanıyor.

Yanınıza Hafif Giysiler Almayı Tercih Edin

Kalın kazaklar ve yün çoraplar yerine, daha ince kumaşlı kıyafetler seçerek bavulunuza ne kadar daha fazla giysi sığdırabileceğinizi düşünün. Bu aynı zamanda gideceğiniz yerdeki hava değişikliklerine de hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

Valizlerinizi Organizer Kullanarak Düzenleyin

Valizlerinizi Organizer Kullanarak Düzenleyin

Sadece kabin bagajı kullanmak isteyen seyahat severlere düzenleyicileri tavsiye edebiliriz. Böylece valizde düzen sağlayarak gereksiz eşyaları yanınızda taşımaktan kaçınmış olursunuz.

Çantalarınızın Kabin Bagajı Kurallarına Uygun Olduğundan Emin Olun

Çantalarınızın Kabin Bagajı Kurallarına Uygun Olduğundan Emin Olun

Çantalarınızın kabin bagajı kurallarına uygun olup olmadığını biletinizi alırken kontrol etmenizi öneriyor. Hava yollarına göre bu kurallar değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, sonradan ek bagaj ücreti ödemek zorunda kalmamak için bu detayı rezervasyon sürecinde halletmek önemlidir.

Eşyalarınızı Olmazsa Olmaz ve Olmasa da Olur Olarak Ayırın

Eşyalarınızı Olmazsa Olmaz ve Olmasa da Olur Olarak Ayırın

Olsa iyi olur dedikleriniz değil sadece olmazsa olmaz dediğiniz eşyaları yanınıza almanız hafif bir kabin çantasıyla seyahat etmenin püf noktasıdır. Eşyalarınızı valizinize koymaya başlamadan önce, her birini dikkatlice düşünerek kendinize mutlaka  'Bu eşyayı yanımda götürmeye değecek kadar kullanacak mıyım?' diye sorun.

Bazı Hijyen Ürünlerini Yanınızda Taşımayın

Bazı Hijyen Ürünlerini Yanınızda Taşımayın

Sabun, şampuan, saç kremi, losyon ve diş macunu gibi malzemelerinizi gittiğiniz yerde satın almak valizinizde diğer önemli eşyalar için yer açmanızı sağlar.

Montunuzu veya Ceketinizi Üstünüze Giyerek Yolculuğa Çıkın

Montunuzu veya Ceketinizi Üstünüze Giyerek Yolculuğa Çıkın

Küçük ceketlerin bile çok yer kapladığını unutmayın. Bu yüzden sıcaklık uygun olmasa bile montunuzu veya ceketinizi giymek, sadece kabin bagajı ile seyahat etmeniz için iyi bir yol olabilir.

Küçük Eşyalarınızı Ayakkabılarınızın İçine Yerleştirin

Küçük Eşyalarınızı Ayakkabılarınızın İçine Yerleştirin

Eşyalarınızı valizinize yerleştirirken önce boş kalan yerleri tespit edin. Daha sonra, bu boşluklara küçük eşyalar yerleştirin. 

Kötü kokmadığı takdirde ayakkabılarınızın içini de doldurabilirsiniz. Örneğin; elektrikli tıraş makineleri, saatler, çorap çiftleri vb. ayakkabıların içine sığabilir. Böylece büyük bir yer tasarrufu etmiş olursunuz.

Minimal Boyutlardaki Eşyaları Tercih Edin

Minimal Boyutlardaki Eşyaları Tercih Edin

Seyahatlerinizde yanınıza ağır bir dizüstü bilgisayar yerine mini bir tablet veya kitap taşımak yerine e-kitap almak en ideal olanı. 

Ayrıca, güvenlik kontrollerinde zaman kaybetmemek için küçük seyahat kaplarına doldurulmuş temizlik malzemeleri veya katı şampuan gibi ürünler kullanmak da pratik olabilir.

Kendi Ağırlığı Az Olan Çanta ve Valizleri Seçin

Kendi Ağırlığı Az Olan Çanta ve Valizleri Seçin

Kabin bagajı olarak hafif valiz veya sırt çantası kullanmanız çok akıllıca bir tercih olacaktır. Hafif bagajlar, ortalama bagajlardan 1 ila 5 pound daha hafif olabilir ve bu, daha fazla giysi veya eşya taşımanıza olanak sağlar. 

Bu yüzden kendi ağırlığı düşük valizlerin, check-in ücretlerinden tasarruf etmenizi sağlayacak iyi bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz.

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