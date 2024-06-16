Sadece Kabin Bagajıyla Konforlu Yolculuğun Püf Noktaları

Kişisel eşyalarınız için standart bir sırt çantası kullandığınızda bagajınızı teslim etmek zorunda değilsiniz ve bu çantayı ekstra ayakkabılar veya atıştırmalıklar için kullandığınızda kabin bagajında yer açmış olursunuz.

Ya da geniş bir orta bölüme sahip bir dizüstü bilgisayar çantası kullanarak kazak veya ceket gibi giysilerinizi taşımak da iyi bir yol olabilir.