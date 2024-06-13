Bize Modunu Anlat, Tatilde Gitmen Gereken Rotayı Söyleyelim!
Bize Modunu Anlat, Tatilde Gitmen Gereken Rotayı Söyleyelim!
Ruh halin, sana en uygun destinasyonu belirlememizde bize yol gösterecek. Haydi, modunu paylaş, senin için mükemmel tatil rotasını bulalım!
Hazırsan başlıyoruz👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Sabahları nasıl uyanıyorsun?
2. Bugün kendini nasıl hissediyorsun? Birden beşe kadar bir puan verecek olsan kaç verirdin?
3. Yaz insanı olduğunu söyleyebilir misin?
4. Moralin bozuk olduğunda sana en çok ne iyi gelir?
5. Peki, bu yaz için tatil planı yaptın mı?
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