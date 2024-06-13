Bize Modunu Anlat, Tatilde Gitmen Gereken Rotayı Söyleyelim!

Verdiğin cevaplara göre bu yaz Ege'nin eşsiz mavisinde yüzmenin ve tarih kokan kıyı kasabalarını ziyaret etmenin tadını çıkartabilirsin. Ya da Yunan adalarına yapılan gezilerle Ege'nin büyüleyici atmosferini daha yakından deneyimleyebilirsin.