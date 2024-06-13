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Bize Modunu Anlat, Tatilde Gitmen Gereken Rotayı Söyleyelim!

etiket Bize Modunu Anlat, Tatilde Gitmen Gereken Rotayı Söyleyelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 17:01

Ruh halin, sana en uygun destinasyonu belirlememizde bize yol gösterecek. Haydi, modunu paylaş, senin için mükemmel tatil rotasını bulalım!

Hazırsan başlıyoruz👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Sabahları nasıl uyanıyorsun?

2. Bugün kendini nasıl hissediyorsun? Birden beşe kadar bir puan verecek olsan kaç verirdin?

3. Yaz insanı olduğunu söyleyebilir misin?

4. Moralin bozuk olduğunda sana en çok ne iyi gelir?

5. Peki, bu yaz için tatil planı yaptın mı?

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6. Bu renklerden hangisi sana daha çok yakın geliyor?

7. Neredeyse bitiriyoruz… Kolay sinirlenebilen biri misin?

8. Son olarak, kırmızı bir yaz meyvesi seç!

Ege Rüyası!

Ege Rüyası!

Verdiğin cevaplara göre bu yaz Ege'nin eşsiz mavisinde yüzmenin ve tarih kokan kıyı kasabalarını ziyaret etmenin tadını çıkartabilirsin. Ya da Yunan adalarına yapılan gezilerle Ege'nin büyüleyici atmosferini daha yakından deneyimleyebilirsin.

Karadeniz Kaçamağı!

Karadeniz Kaçamağı!

Bu yaz tatilinde, Karadeniz'in doğal güzelliklerini keşfetmek mükemmel bir seçenek olabilir. Yemyeşil doğasıyla ünlü yaylaları ziyaret edebilir, Karadeniz'in serin sularında yüzebilir veya harika ötesi yöresel lezzetlerin tadını çıkarabilirsin.

Akdeniz Macerası!

Akdeniz Macerası!

Bu rotada, Akdeniz'in sıcak sularında serinlemenin tadını çıkarabilirsin. İtalya'nın güzel Amalfi Sahili'nde lüks bir otelde konaklayarak, limon ağaçlarının gölgesinde dolambaçlı sokaklarda yürüyüş yapabilirsin. Akdeniz'in kristal berraklığındaki sularında yüzerek veya tekne turlarıyla tarihi limanları keşfedebilirsin.

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