Sadece Güçlü Hafızaya Sahip Olanların Hepsine Doğru Cevap Verebileceği Osmanlı Tarihi Testi
Sadece Güçlü Hafızaya Sahip Olanların Hepsine Doğru Cevap Verebileceği Osmanlı Tarihi Testi
Osmanlı Devleti hakkındaki bilgilerine güveniyorsan ya da yeni bilgiler öğrenmek istiyorsan bu test tam sana göre! İşte ilk sorumuz 👇
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1. Belgrad, Niş ve Semendire’yi Avusturya’dan geri alan sadrazam kimdir?
2. Osmanlı Devleti'nin tarihteki ilk borçlanma süreci hangi savaş ile başlamıştır?
3. V. Murad'tan sonra tahta kim geçmiştir?
4. II. Bayezıd’ın bizzat fethettiği ilk yerleşim yeri neresidir?
5. Ruslar, hangi antlaşma ile boğazlardan serbest geçiş hakkı elde etmişlerdir?
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6. Viyana Kongresi'ne damgasını vuran ve en doğru yönetim biçimi monarşi olduğunu savunan eski Avusturya İçişleri Bakanı kimdir?
7. Islahat Fermanı hangi tarihte ilan edimiştir?
8. İstanbul’da başlatılan ve daha sonra tüm ülkeye yaygınlaştırılan nüfus sayımı hangi yıl başlamıştır?
9. İlk ikamet elçiliği hangi şehirde açılmıştır?
10. I. Meşrutiyet Dönemi hangisinin ilanı ile resmen başlamıştır?
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