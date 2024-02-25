Genel Kültürüne Çok Güvenenlerin Bile İçinden Çıkmayacağı 10 Soruluk Test
Genel Kültürüne Çok Güvenenlerin Bile İçinden Çıkmayacağı 10 Soruluk Test
Her bir soru, farklı bir konu hakkında seni düşündürecek, belki de yeni bir konuya ilgini çekecek. Hazırsan yepyeni genel kültür yolculuğumuza başlayalım. İşte ilk sorumuz!
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1. Hangi ülkenin adı "iki deniz" anlamına gelmektedir?
2. Amerika'nın bağımsızlık savaşında görev alan ve ilk ABD başkanı olan kişi kimdir?
3. Antibiyotiklerin keşfi hangi bilim insanına atfedilir?
4. Quentin Tarantino'nun Ucuz Roman adlı filmi hangi yıl yayınlanmıştır?
5. Michael Phelps'in damga vurduğu 2012 Londra Olimpiyatları'nda en fazla altın madalya kazanan ülke hangisidir?
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6. Türkiye'nin en uzun nehirlerinden biri olan Kızılırmak, hangi ilde doğup hangi ilden denize dökülür?
7. "Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir." sözü kime aittir?
8. Plüton'un gezegen statüsünden çıkarılması hangi yıl gerçekleşmiştir?
9. 979 metre ile Dünya'nın en yüksek şelalesi olan Angel Şelalesi nerededir?
10. Hangisi yapı Mimar Sinan eseri değildir?
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