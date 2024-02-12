Her Konuda Bilgim Vardır Diyenleri Üzecek Genel Kültür Testi
Her Konuda Bilgim Vardır Diyenleri Üzecek Genel Kültür Testi
Edebiyattan bilime, sinemadan tarihe kadar birçok farklı konuda soruların yer aldığı genel kültür testimizle, bilgilerini tazelemeye ve yeni şeyler öğrenmeye ne dersin? Hazırsan ilk sorumuz geliyor 🙌
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1. Bright Hastalığı vücudun hangi bölümünü etkiler?
2. Osmanlı Devleti'nde, 1299’daki kuruluştan 1922’ye kadar geçen süre içerisinde kaç padişah tahta çıkmıştır?
3. Titanik filmindeki ikonik kolyenin adı nedir?
4. Belli bir zaman, yer ve bağlamda oluşan olaylarla ilgili bellek türünün adı nedir?
5. Avrupa Birliği'nin başkenti neresidir?
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6. Mezopotamya’da çivi yazılı ilk belgeler hangi dilde yazılmıştır?
7. Andorra'nın resmi dili nedir?
8. Dünyanın 7 Harikası arasında yer alan İskenderiye Feneri nerededir?
9. “Bulantı” ve “Duvar” adlı eserleri ile tanınan yazar kimdir?
10. İtalya'da bulunan Pisa Kulesi hangi yöne doğru eğilmektedir?
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