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Sadece Fiziksel Mekanlardan İbaret Değil: Liminal Mekan Nedir ve Sizi Nasıl Etkiler?

Sadece Fiziksel Mekanlardan İbaret Değil: Liminal Mekan Nedir ve Sizi Nasıl Etkiler?

Duru
Duru - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 15:12

Liminal mekanlar, hem fiziksel hem de zihinsel bir dönüşüm sürecini temsil eder ve bu nedenle birçok farklı disiplinde önemli bir kavramdır. Gelin neymiş inceleyelim!

Kaynak: https://www.betterhelp.com/advice/gen...
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Çoğu insan gibiyseniz sizde kendinizi farklı, kapalı veya rahatsız hissettiğiniz belirli yerler veya durumlar olduğunu fark etmiş olabilirsiniz.

Çoğu insan gibiyseniz sizde kendinizi farklı, kapalı veya rahatsız hissettiğiniz belirli yerler veya durumlar olduğunu fark etmiş olabilirsiniz.

Bu tip yerler genellikle boş otobüs durakları ve havaalanı terminalleri gibi yerler olabilir. Çoğu zaman, bu rahatsız edici alanlar liminal mekanlar olarak tanımlanabilir.

Liminal mekan , "Eşik" anlamına gelen Latince "limen" kelimesinden gelir. Ayrıca 'eşikte olma' olarak da ifade edilebilir.

Liminal mekan , "Eşik" anlamına gelen Latince "limen" kelimesinden gelir. Ayrıca 'eşikte olma' olarak da ifade edilebilir.

Bu tür mekanlar genellikle ıssız bir atmosfere sahiptir ve  gerçeklik kavramından kopmuş bir estetikle ilişkilendirilir. Aynı zamanda, bu tip yerler zaman ve mekanda bir nokta ile bir sonraki nokta arasındaki bekleme alanlarıdır. Yani bir nevi bir durak gibi.

Liminal mekan elbette, gerçek bir alan olabilir ve eşikteymiş hissi veren birçok yer örneği vardır.

Liminal mekan elbette, gerçek bir alan olabilir ve eşikteymiş hissi veren birçok yer örneği vardır.

Ancak zihinsel durumlarımızda sınırlılık alanları da vardır. Bunlar da liminal boşluk türleridir.

Rutinimizin dışında bir yerde olmak çoğu zaman rahatsız edici gelebilir.

Rutinimizin dışında bir yerde olmak çoğu zaman rahatsız edici gelebilir.

Hatta bazı insanlar bu tip alanlarla bulunmakla, korku filmi izlemenin benzer hisler yaşattığını düşünüyor.

Bu tip alanlar genellikle terkedilmiş yerler, merdiven boşlukları, havaalanı lobileri, asansörler, boş sanat galerileri, boş otel koridorları ve otoparklar gibi yerlerdir.

Bu tip alanlar genellikle terkedilmiş yerler, merdiven boşlukları, havaalanı lobileri, asansörler, boş sanat galerileri, boş otel koridorları ve otoparklar gibi yerlerdir.

Fakat bunun yanında bazı fiziksel olmayan liminal boşluklar da vardır. Bunlardan bazıları, boşanmanın verdiği boşluk hissi, iş kaybından sonraki boşluk ya da yeni bir yere taşınmanın verdiği boşluk hissi olabilir.

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İnsanlar bazen kendilerini rüyalarında da bu tip alanlarda görebilir.

İnsanlar bazen kendilerini rüyalarında da bu tip alanlarda görebilir.

Gerçekten de bazı insanlar yaratıcılıklarını geliştirmek için liminal rüya görme sanatını kullanırlar. Liminal rüya, henüz tam olarak uykuda olmadığımız, ancak zihnimizin canlı görüntüler veya sesler deneyimlediği durumdur. Bu duruma hipnoidal rüya da denir.

Liminal mekanlar bazı insanlar için büyük bir zorluk teşkil edebilir.

Liminal mekanlar bazı insanlar için büyük bir zorluk teşkil edebilir.

Fiziksel veya duygusal liminal mekanlar, bazı insanlar için artan bir huzursuzluk duygusuna neden olabilir.  Bu tür yerlerde rahatsızsanız veya sınırda yaşıyormuş gibi hissediyorsanız, bir terapistle konuşmak size yardımcı olabilir.

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