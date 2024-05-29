Sadece Fiziksel Mekanlardan İbaret Değil: Liminal Mekan Nedir ve Sizi Nasıl Etkiler?
Sadece Fiziksel Mekanlardan İbaret Değil: Liminal Mekan Nedir ve Sizi Nasıl Etkiler?
Kaynak: https://www.betterhelp.com/advice/gen...
Liminal mekanlar, hem fiziksel hem de zihinsel bir dönüşüm sürecini temsil eder ve bu nedenle birçok farklı disiplinde önemli bir kavramdır. Gelin neymiş inceleyelim!
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Çoğu insan gibiyseniz sizde kendinizi farklı, kapalı veya rahatsız hissettiğiniz belirli yerler veya durumlar olduğunu fark etmiş olabilirsiniz.
Liminal mekan , "Eşik" anlamına gelen Latince "limen" kelimesinden gelir. Ayrıca 'eşikte olma' olarak da ifade edilebilir.
Liminal mekan elbette, gerçek bir alan olabilir ve eşikteymiş hissi veren birçok yer örneği vardır.
Rutinimizin dışında bir yerde olmak çoğu zaman rahatsız edici gelebilir.
Bu tip alanlar genellikle terkedilmiş yerler, merdiven boşlukları, havaalanı lobileri, asansörler, boş sanat galerileri, boş otel koridorları ve otoparklar gibi yerlerdir.
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İnsanlar bazen kendilerini rüyalarında da bu tip alanlarda görebilir.
Liminal mekanlar bazı insanlar için büyük bir zorluk teşkil edebilir.
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