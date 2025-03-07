Sadece 20 Işık Yılı Uzaklıkta, Yaşama Elverişli Olabilecek Bir Süper-Dünya Keşfedildi!

Bu, onun bir karasal gezegen mi yoksa yoğun bir atmosferle kaplı bir mini-Neptün mü olduğunu belirlemeyi zorlaştırıyor. Ancak en heyecan verici yanı, yıldızına olan uzaklığı sayesinde yaşanabilir bölge içinde bulunması.

Gezegen, yıldızının etrafında 647 günde bir tur tamamlıyor. Süre, Mars’ın Güneş etrafındaki yörüngesine oldukça yakın. Daha da önemlisi, gezegenin yüzeyinde sıvı su bulunma ihtimali var. Sıvı su, bildiğimiz yaşamın var olabilmesi için temel bir unsur.