Sadece 20 Işık Yılı Uzaklıkta, Yaşama Elverişli Olabilecek Bir Süper-Dünya Keşfedildi!
Sadece 20 Işık Yılı Uzaklıkta, Yaşama Elverişli Olabilecek Bir Süper-Dünya Keşfedildi!
Uzayda Dünya benzeri gezegenler arayışı hız kesmeden devam ediyor. Her yeni keşif, insanlığı evrende yalnız olup olmadığımız sorusuna bir adım daha yaklaştırıyor. Son olarak, gökbilimciler Güneş benzeri bir yıldızın etrafında dönen ve potansiyel olarak yaşanabilir özellikler barındıran bir gezegen keşfetti. HD 20794 d adı verilen bu Süper-Dünya, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Özellikle atmosferi incelenebilir olması, bu gezegeni oldukça özel kılıyor.
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Bu çığır açıcı keşif, Kanarya Adaları Astrofizik Enstitüsü (IAC) ve La Laguna Üniversitesi’ndeki (ULL) gökbilimciler tarafından yapıldı.
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HD 20794 d, Dünya’nın yaklaşık altı katı kütleye sahip bir Süper-Dünya.
HD 20794 d'nin yörüngesi tamamen dairesel değil, eliptik bir şekilde ilerliyor.
Gezegenin yaşanabilir olup olmadığı konusunda henüz kesin bir şey söylemek zor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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