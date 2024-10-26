Sabrı Fena Taştı: Zendaya'nın Üstüne Çullanan Muhabirleri Fark Eden Tom Holland 'Korumacı Mod'a Anında Geçti!
Sabrı Fena Taştı: Zendaya'nın Üstüne Çullanan Muhabirleri Fark Eden Tom Holland 'Korumacı Mod'a Anında Geçti!
Birlikte katılacakları etkinlik mekanına giriş yapan Tom Holland ve Zendaya ikilisi kalabalık bir muhabir ordusuyla karşılandı. Zendaya'nın sevenlerinin ve kameraların arasında sıkıştığını fark eden Tom Holland'ın sabrı fena taştı!
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Birlikte yer aldıkları yapımda güzel bir uyum yakalayan Tom Holland ve Zendaya ikilisi kısa bir süre sonra aşk sinyallerini doğrulamış ve güzel bir birlikteliğe adım atmıştı.
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2021 senesinden bu yana ilişkilerini sağlam adımlarla devam ettiren Tom Holland ve Zendaya hem birbirlerine olan destekleri hem de gözler önünde yaşadıkları aşklarıyla ilgi çeken çiftlerden biri olmayı sürdürüyor.
Ünlü çift geçtiğimiz gece New York'da katıldıkları etkinliğe giriş yaparken paparazzi ve hayran ordusuyla karşılaştı.
Tom Holland kısa süre içinde fotoğraf çekmek ve imza almak için toplanan kalabalığın arasında kalan Zendaya'yı kurtarmak için agresif hareketlerde bulundu.
O anlar kameralara böyle yansıdı👇
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