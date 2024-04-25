Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Gelen 2500 Liralık Hesap Fiyatlara Şaşırmayanları Bile Şaşırttı

Bir süredir özellikle dışarıda yeme içme fiyatlarının artmaktan daha çok uçması pek çoğumuzda bağışıklık yarattı. Eskisi gibi şaşıramıyor, ne ucuz ne pahalı karar veremiyoruz. Yalnız sosyal medyaya düşen son adisyon parçası herkesi şaşırtacak seviyede. Bakalım 2500 liralık neler yenmiş içilmiş?