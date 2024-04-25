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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Gelen 2500 Liralık Hesap Fiyatlara Şaşırmayanları Bile Şaşırttı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Gelen 2500 Liralık Hesap Fiyatlara Şaşırmayanları Bile Şaşırttı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.04.2024 - 15:58

Bir süredir özellikle dışarıda yeme içme fiyatlarının artmaktan daha çok uçması pek çoğumuzda bağışıklık yarattı. Eskisi gibi şaşıramıyor, ne ucuz ne pahalı karar veremiyoruz. Yalnız sosyal medyaya düşen son adisyon parçası herkesi şaşırtacak seviyede. Bakalım 2500 liralık neler yenmiş içilmiş?

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Turhan Bozkurt'un Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan paylaştığı fişe bakalım.

Turhan Bozkurt'un Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan paylaştığı fişe bakalım.

Börek, ayran ve suya çeyrek emekli maaşı ödenmiş. Ülkemizde havaalanları pahalı ama bu havaalanına göre bile pahalı bir fiyat olarak görüldü.

Börek, ayran ve suya çeyrek emekli maaşı ödenmiş. Ülkemizde havaalanları pahalı ama bu havaalanına göre bile pahalı bir fiyat olarak görüldü.

Bir de detaylara takılanlar var.

Bir de detaylara takılanlar var.
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Tabii yurtdışından örnek verenler de oldu.

Tabii yurtdışından örnek verenler de oldu.
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Uçak fiyatına börek keyfi.

Uçak fiyatına börek keyfi.
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