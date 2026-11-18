Aç karna limonlu suyun toksin attığı ya da yağ yaktığı iddiasının bilimsel dayanağı yok. Vücuttaki atıkları karaciğer ve böbrekler temizliyor. Soğuk suyu vücut ısısına getirmek için harcanan enerji de yarım litre için 20 kaloriyi bulmuyor. Greyfurtun yağ yaktığı da kanıtlanmış değil, üstelik greyfurt bazı ilaçlarla etkileşime girebiliyor. Kilo ve metabolizma için kişisel bir plan istiyorsanız en doğrusu bir doktora ya da diyetisyene danışmak.