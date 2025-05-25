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S Sport Türksat Frekans Bilgileri 2025: Fenerbahçe - Monaco Maçı Uydudan Nasıl İzlenir?

S Sport Türksat Frekans Bilgileri 2025: Fenerbahçe - Monaco Maçı Uydudan Nasıl İzlenir?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.05.2025 - 08:45

Fenerbahçe ile Monaco arasında oynanacak Euroleague Final Four finali, basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçı televizyondan canlı bir şekilde izlemek isteyenler için en çok merak edilen konulardan biri de karşılaşmanın yayınlanacağı S Sport kanalının güncel Türksat frekans bilgileri. İşte Fenerbahçe - Monaco maçını uydudan izlemek isteyenler için detaylı rehber.

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Panathinakos'u yenerek finale kalmıştık

Panathinakos'u yenerek finale kalmıştık

Euroleague'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-off serisinde Paris'i 3-0'la geçerek Final Four yarı finalinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile eşleşmişti. 

Sarı-lacivertli temsilcimiz, Yunan ekibini 82-76 yenerek tarihinde 4. kez finale yükselmişti. Finaldeki rakibimiz ise, yarı finalde Olympiakos'u 78-68 mağlup eden Monaco olmuştu.

Fenerbahçe Beko - Monaco final maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko - Monaco final maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Kazanan takımın Avrupa basketbolunda en büyük olacağı, Fenerbahçe ile Monaco arasında oynanacak Euroleague final mücadelesi, 25 Mayıs Pazar (bugün) saat 20.00'da başlayacak ve S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko - Monaco karşılaşması şifresiz olarak yayınlanacak. Saran Group, EuroLeague Final Four final mücadelesinin S Sport kanalı üzerinden Türksat uydusu aracılığıyla şifresiz yayınlanacağını ve belediyelerin Türksat frekansı üzerinden kamusal alanlarda yayınlayabileceğini açıkladı.

S Sport Türksat frekans bilgileri (güncel 2025)

S Sport Türksat frekans bilgileri (güncel 2025)

  • Kanal Adı: S SPORT

  • Frekans: 11853

  • Polarizasyon Değeri: H - Yatay

  • Kapsama: Doğu

  • SR: 25000

  • FEC 3/4

S Sport Türksat frekansı uydu alıcısına nasıl eklenir?

S Sport Türksat frekansı uydu alıcısına nasıl eklenir?

Fenerbahçe Beko - Monaco EuroLeague finalini kaçırmak istemiyorsanız, S Sport’u uydunuza manuel olarak eklemeniz gerekebilir. İşte tüm detaylarıyla S Sport kanalını uyduya ekleme işlemi:

1. Uydu Alıcınızı Açın ve Ana Menüye Girin

  • Kumandanızla uydu alıcınızı açın.

  • Ana menüye gitmek için genellikle “Menü” tuşuna basılır.

2. Kurulum (Ayarlar) Menüsüne Girin

  • Menü içinden “Kurulum”, “Ayarlar” veya “Kanal Ayarları” sekmesini bulun. Bu sekmenin ismi uydu alıcısına göre değişebilir.

3. “Manuel Kanal Ekle” veya “TP Ekle” Seçeneğini Bulun

  • “Manuel Kanal Arama”, “TP Ayarları” ya da “Transponder Ekle” gibi bir seçeneğe girin.

  • Bazı cihazlarda bu seçenek “Elle Frekans Girişi” olarak da geçebilir.

4. S Sport Frekans Bilgilerini Girin

5. Kanal Araması Başlatın

  • “Ağ Arama (Network Search)” seçeneğini kapalı tutun.

  • Arama Tipi: Şifreli ve Şifresiz (ya da sadece Şifreli) seçilebilir.

  • “Aramayı Başlat” ya da “OK” tuşuna basarak işlem başlatılır.

  • Arama tamamlandığında S Sport kanalı kanal listenize eklenmiş olacaktır.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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