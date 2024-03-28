Ryan Gosling'in Eva Mendes ile Yaptığı 'Evde Kalıp Çocuklara Bakacaksın' Anlaşması Sinirleri Tepeye Çıkarttı
Ryan Gosling'in Eva Mendes ile Yaptığı 'Evde Kalıp Çocuklara Bakacaksın' Anlaşması Sinirleri Tepeye Çıkarttı
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/26/parent...
Ünlü aktör Ryan Gosling'in çocuklarının annesi Eva Mendes ile yaptığı 'çocuklara bakma ve evde oturan bir anne olma' anlaşması 'kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz?' dedirtti. Detaylar👇
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Hollywood'un ünlü aktörü Ryan Gosling sık sık yer aldığı yapımlarla gündeme düşmeyi ve adınan bahsettirmeyi başarıyor.
Geçtiğimiz sene izleyiciyle buluşan Barbie filmindeki Ken karakteri ile fazlasıyla övgü toplayan ve birçok ödül alan isim sürekli magazin gündeminde yerini alıyordu.
Özel hayatından çok da bahsedilmeyen oyuncunun ekranlardan kopamamasının aslında belli bir nedeni var... Eva Mendes ile birlikte olan Gosling, çocukları ve eşiyle çok sık rastladığımız bir isim değil.
Anlayacağınız kendisi bu şöhret dolu hayatını ve kariyerini ikilinin çocuklarına bakan Eva Mendes'e borçlu diyebiliriz.
Ryan Gosling'i kameraların önünde sürekli yalnız görmemizin de bir nedeni var. Oyuncu sevgilisi Eva Mendes ile uzun yıllardır birlikte olan Ryan Gosling flaşlar ve ünle dolu hayatını yaşarken Mendes evde çocuk bakıyor!
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Çiftin 9 yaşındaki Esmeralda Amada ve 7 yaşında Amada Lee isimlerini verdiği iki kızları bulunuyor, Eva Mendes'in açıklamalarına göre çocuklar doğunca Ryan Gosling ile yazılı olmayan bir anlaşma yapmışlar.
Gosling gibi kendisi de oyunculukla ilgilenen isim uzun yıllar kamera karşısına geçmedi. Mendes çocuklarla ilgilenmek için kariyerini rafa kaldırmışken bu sırada ünlü aktör ise tabiri caizse setlerde hayatını yaşıyor...
Bir zamanlar Hollywood'un ünlü isimlerinden olan aktris röportajında “Neredeyse sözlü olmayan bir anlaşma gibi. Tamam, o çalışacak, ben de çalışacağım; ama ben sadece burada çalışacağım" dedi.
Kariyerini askıya alan Mendes tüm bunlara rağmen çocuklarının yanında olduğu için şanslı olduğunu ve bu yüzden oyunculuğu bıraktığını açıkladı.
Hollywood hırslarını bir kenara bırakmanın hiç de zor olmadığını söyleyen isim Ryan Gosling ile gurur duyduğunu ekledi...
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