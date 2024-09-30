Rusya ve Burkina Faso, Uzayda Silah Kullanmamak Üzere Anlaştı: Yorumlar Teori ve Şakalarla Doldu
Rusya ve Burkina Faso, Uzayda Silah Kullanmamak Üzere Anlaştı: Yorumlar Teori ve Şakalarla Doldu
Rusya ve Burkina Faso geçtiğimiz günlerde uzayda silah kullanmamak üzere anlaşmaya vardı. Bu anlaşmayı kameralar önünde resmiyete kavuşurken sosyal medya kullanıcıları da tepkisiz kalamadı.
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Lavrov ve Karamoko Jean-Marie Traoré'nin imzaladığı uzayda silahsızlanma anlaşması sosyal medyada çokça konuşulanlar arasında yer aldı.
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Anlaşma sosyal medyada iki ülkenin uzaydaki gücünü mukayese ederken ya da tartışırken, bizim sosyal medya gündemimizde şakalara kurban gitmiş gibi görünüyor.
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