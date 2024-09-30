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Rusya ve Burkina Faso, Uzayda Silah Kullanmamak Üzere Anlaştı: Yorumlar Teori ve Şakalarla Doldu

Rusya ve Burkina Faso, Uzayda Silah Kullanmamak Üzere Anlaştı: Yorumlar Teori ve Şakalarla Doldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
30.09.2024 - 11:53

Rusya ve Burkina Faso geçtiğimiz günlerde uzayda silah kullanmamak üzere anlaşmaya vardı. Bu anlaşmayı kameralar önünde resmiyete kavuşurken sosyal medya kullanıcıları da tepkisiz kalamadı.

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Lavrov ve Karamoko Jean-Marie Traoré'nin imzaladığı uzayda silahsızlanma anlaşması sosyal medyada çokça konuşulanlar arasında yer aldı.

Lavrov ve Karamoko Jean-Marie Traoré'nin imzaladığı uzayda silahsızlanma anlaşması sosyal medyada çokça konuşulanlar arasında yer aldı.

Anlaşma sosyal medyada iki ülkenin uzaydaki gücünü mukayese ederken ya da tartışırken, bizim sosyal medya gündemimizde şakalara kurban gitmiş gibi görünüyor.

Anlaşma sosyal medyada iki ülkenin uzaydaki gücünü mukayese ederken ya da tartışırken, bizim sosyal medya gündemimizde şakalara kurban gitmiş gibi görünüyor.

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