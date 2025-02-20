Ruh Eşin Hayatında mı Yoksa Daha Gelmedi mi?

Tebrikler! Sen zaten ruh eşinle tanışmışsın ve büyük ihtimalle o kişiyle mutlu bir gelecek seni bekliyor. Onun yanında kendini güvende hissediyorsun, duyguların net ve içindeki hisler sana doğru yolda olduğunu söylüyor. Tabii ki, evlilik kolay bir süreç değil. Ama senin ilişkinde sağlam bir temel var. Sevgi, güven ve bağlılık gibi unsurlar sizi birbirinize daha da yaklaştırıyor. Eğer hala emin olmadığın noktalar varsa, iç sesini dinlemeli ve birlikte güçlü adımlar atmalısın. Şu an için her şey yolunda, belki de hayatının en büyük kararını vermeye çok yakınsın!