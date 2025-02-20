Ruh Eşin Hayatında mı Yoksa Daha Gelmedi mi?
Ruh Eşin Hayatında mı Yoksa Daha Gelmedi mi?
Aşk bazen yıllardır gözümüzün önünde olan bir insanda saklıdır, bazen de henüz tanışmadığımız biriyle yollarımızın kesişmesini bekleriz. Peki ya sen? Hayatının aşkını çoktan bulmuş olabilir misin, yoksa o kişiyle karşılaşmana biraz daha zaman mı var? Bu test, aşk yolculuğunun neresinde olduğunu anlamana yardımcı olacak!
Cevaplarını ver ve evleneceğin kişiyle tanışıp tanışmadığını öğren! 💘
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1. Hayatında biri var mı?
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2. Aşkın senin için en önemli yanı ne?
3. Biriyle tanıştığında ona ne kadar çabuk ısınırsın?
4. Şu anki hayat düzenin nasıl?
5. Daha önce ciddi bir ilişkin oldu mu?
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6. Aşka inanıyor musun?
7. Yakın çevren evlilik hakkında ne düşünüyor?
8. Bir ilişkide seni en çok ne korkutur?
9. Evlilik sana ne ifade ediyor?
10. Bir insanı çekici yapan en önemli özellik sence nedir?
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Evet, Hayatının Aşkıyla Tanıştın!
Belki de Tanıştın Ama Fark Etmedin!
Henüz Tanışmadın Ama Çok Yakın!
Henüz Hiç Tanışmadın ve Zamanı Var!
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