RTÜK Araştırması: Gençler Günlük 4.5 Saatini İnternette Geçiriyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun, 15-21 yaş grubu arasında yaptığı araştırmadan ilginç sonuçlar ortaya çıktı. RTÜK’ün araştırmasına göre, gençler günde 4.5 saatini internette geçiriyor. Aynı yaş grubunun günlük televizyon izleme süresi ise 1 saat 40 dakika. Ayrıca gençlerin yüzde 17,7'si ailesinin haberdar olmadığı anonim bir sosyal medya hesabına sahip.