RTÜK Araştırması: Gençler Günlük 4.5 Saatini İnternette Geçiriyor
RTÜK Araştırması: Gençler Günlük 4.5 Saatini İnternette Geçiriyor
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun, 15-21 yaş grubu arasında yaptığı araştırmadan ilginç sonuçlar ortaya çıktı. RTÜK’ün araştırmasına göre, gençler günde 4.5 saatini internette geçiriyor. Aynı yaş grubunun günlük televizyon izleme süresi ise 1 saat 40 dakika. Ayrıca gençlerin yüzde 17,7'si ailesinin haberdar olmadığı anonim bir sosyal medya hesabına sahip.
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RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nun toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Güler, RTÜK’ün 15 ila 21 yaşları arasındaki gençler arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarını duyurdu.
15-21 yaş grubu 6 bin 500 çocuk ve gençle görüştüklerini anlatan Güler, bu kitlenin günlük ortalama 4,5 saatini internette, 1 saat 40 dakikasını televizyon başında, 1,5 saatini dijital platformlarda, 52 dakikasını ise radyo dinleyerek geçirdiğini belirtti.
Bu kitlenin yaklaşık yüzde 95'inin sosyal medya hesabı olduğuna dikkati çeken Güler, "Ailenizin bilmediği bir sosyal medya hesabınız var mı?" sorusuna, gençlerin yüzde 17,7'sinin "evet" yanıtını verdiğini aktardı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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