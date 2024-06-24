Riske Girmeyin, Korunun: Prezervatif Kullanmanın 10 Önemi
Riske Girmeyin, Korunun: Prezervatif Kullanmanın 10 Önemi
Hayatın getirdiği keyifli anların tadını çıkarırken, sağlığınızı ve güvenliğinizi de göz ardı etmemeniz çok önemli. Cinsel sağlık konusu, çoğu zaman göz ardı edilse de aslında büyük bir özen gerektiriyor. Prezervatif kullanımı, bu konuda alabileceğiniz en basit ve etkili önlemlerden biri.
Not: En sağlıklı bilgiler için lütfen doktorunuzla görüşmeyi unutmayın.
1. Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlara karşı kullanılması gereken yöntemlerin başında geliyor.
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