onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Resmen Türk Versiyonu: Zeynep Bastık'ın İmaj Değişikliği Akıllara Anında La Casa De Papel Tokyo'yu Getirdi!

Resmen Türk Versiyonu: Zeynep Bastık'ın İmaj Değişikliği Akıllara Anında La Casa De Papel Tokyo'yu Getirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.04.2025 - 22:11

Müzik kariyerindeki başarısını magazin dünyasında da sürdüren Zeynep Bastık, artık sadece şarkılarıyla değil, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve sahne tarzıyla da tam anlamıyla bir pop kültür figürüne dönüşmüş durumda. 

Genç oyuncu Serkay Tütüncü ile yaşadığı ilişkiyle adından sıkça söz ettiren Bastık, şimdi de geçirdiği imaj değişikliğiyle gündeme geldi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda cesur ve özgün tavırlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda cesur ve özgün tavırlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla büyük bir takipçi kitlesi edinen Bastık, kendine has tarzıyla gündem yaratmayı başarıyor.

Müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptıktan sonra peş peşe çıkardığı hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesi edinen Zeynep Bastık, 'Uslanmıyor Bu', 'Her Mevsim Yazım', 'Ara' gibi parçalarıyla listelerde zirveye yerleşerek başarısını kanıtlıyor.

Zeynep Bastık, sadece müziğiyle değil, yaşadığı aşkla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Zeynep Bastık, sadece müziğiyle değil, yaşadığı aşkla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Genç oyuncu Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkı samimi bir şekilde paylaşan Bastık, her anını takipçileriyle paylaşıyor. İkilinin ilişkisi, sosyal medyada büyük ilgi görürken, ünlü isim şarkılarıyla zirvede kalmaya devam ediyor!

Sahneye adım attığı günden bu yana sürekli bir değişim içinde olan Zeynep Bastık bu sefer imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Sahneye adım attığı günden bu yana sürekli bir değişim içinde olan Zeynep Bastık bu sefer imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Bir süredir kısa saçlarıyla tanıdığımız Bastık kakül kestirerek imajını yeniledi. Yeni tarzıyla dikkat çeken ismi, sosyal medyada birçok hayranı La Casa de Papel’in efsane karakteri Tokyo’ya benzetmeden edemedi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın