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Renklerin Adlarını Gerçekten Biliyor musun?

Renklerin Adlarını Gerçekten Biliyor musun?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.01.2024 - 11:01

Ana renklerin arasında bir yerlerde kalmış fakat bir o kadar da popüler olan renkleri tanıyor musun? Peki bu renklere verilen birbirinden tuhaf isimleri bilebilir misin?

Haydi testee!

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1. Nispeten kolay bir soruyla başlayalım. 'Lila' aşağıdakilerden hangisi?

2. Bu kumaş hangi renk?

2. Bu kumaş hangi renk?

3. Peki ya bu?

3. Peki ya bu?

4. 'Vapurdumanı' nasıl bir renktir acaba?

5. Bu nasıl bir mavi?

5. Bu nasıl bir mavi?
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6. Bir de bunu bul bakalım!

6. Bir de bunu bul bakalım!

7. 'Buz mavisi' denilen renk hangisi?

8. Birçok renk birbirine benziyor burada...Peki bunun adı ne?

8. Birçok renk birbirine benziyor burada...Peki bunun adı ne?

9. Mint yeşili aşağıdakilerden hangisi?

10. Peki bu tatlı pembe?

10. Peki bu tatlı pembe?
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11. Bu rengin adı ne?

11. Bu rengin adı ne?

12. Bunu da bul bakalım!

12. Bunu da bul bakalım!

13. Bu rengin adı ne olabilir?

13. Bu rengin adı ne olabilir?

14. Bu rengin adı ne peki?

14. Bu rengin adı ne peki?

15. Son olarak bunu da seç bakalım!

15. Son olarak bunu da seç bakalım!

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