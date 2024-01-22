Renklerin Adlarını Gerçekten Biliyor musun?
Renklerin Adlarını Gerçekten Biliyor musun?
Ana renklerin arasında bir yerlerde kalmış fakat bir o kadar da popüler olan renkleri tanıyor musun? Peki bu renklere verilen birbirinden tuhaf isimleri bilebilir misin?
Haydi testee!
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1. Nispeten kolay bir soruyla başlayalım. 'Lila' aşağıdakilerden hangisi?
2. Bu kumaş hangi renk?
3. Peki ya bu?
4. 'Vapurdumanı' nasıl bir renktir acaba?
5. Bu nasıl bir mavi?
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6. Bir de bunu bul bakalım!
7. 'Buz mavisi' denilen renk hangisi?
8. Birçok renk birbirine benziyor burada...Peki bunun adı ne?
9. Mint yeşili aşağıdakilerden hangisi?
10. Peki bu tatlı pembe?
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11. Bu rengin adı ne?
12. Bunu da bul bakalım!
13. Bu rengin adı ne olabilir?
14. Bu rengin adı ne peki?
15. Son olarak bunu da seç bakalım!
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