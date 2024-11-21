Rekabet Kurulu Visa ve Mastercard Hakkında Soruşturma Başlattı
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Rekabet Kurulu Visa ve Mastercard Hakkında Soruşturma Başlattı
Rekabet Kurulu, Visa ve Mastercard'ın Türkiye’de faaliyet gösterdikleri pazarda 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal ettikleri iddiasına yönelik araştırma yürütüyordu. Bu araştırmanın sonucunda ise kanunun ihlal edilip edilmediğine dair soruşturma açılmasına karar verildi. Şirketlerin rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak nitelikte eylemlerle hakim durumu kötüye kullanıp kullanmadığı araştırılacak. Eğer ihlal kararı verilirse iki şirket yaptırımla karşı karşıya kalacak.
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Rekabet Kurulu, Visa ve Mastercard’a soruşturma başlatıldığını duyurdu. İki şirketin Türkiye’de faaliyet gösterdikleri pazarda rekabet kanununu ihlal edip etmedikleri araştırılacak.
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Soruşturmanın nedeni Visa ve Mastercard’ın ‘faaliyet gösterdikleri şema ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında çeşitli dışlayıcı eylemler aracılığıyla kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacı…’ olarak açıklandı.
Rekabet Kurulu, iki şirketin indirim ve teşvik sistemlerinin pazarı rakiplerine kapatıp kapatılmadığı belirlenecek.
Öte yandan yapılan açıklamada bu soruşturma kararlarının şirketlerin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmediğinin altını çizildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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