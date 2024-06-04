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Red Flag Rehberi: İlk Buluşmada Red Flag’leri Daha İyi Anlayabilmen İçin 10 Taktik

etiket Red Flag Rehberi: İlk Buluşmada Red Flag’leri Daha İyi Anlayabilmen İçin 10 Taktik

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 22:01

Sağlıksız davranışlar ve kişi hakkında fark edebileceğimiz önemli ayrıntılar, red flag dediğimiz sinyallerle mümkün. İlk buluşmada dikkat etmen gereken red flag listesi oluşturduk. Farkındalık kazanalım ve ilk buluşmada toksik hareketlere sebep olabilecek red flag listemize bakalım! 🚩

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1. Aşırı kontrolcü davranıyorsa.

Aşırı kontrolcü davranışlar, en yaygın red flag örneğidir. Ne giydiğine, yemeği nasıl yediğine ve seçimlerine karışıyorsa, ortada ters giden bir şeyler var demektir. Henüz ilk buluşmada yapılmaması gereken şeylerdir.

2. Çok şüpheci yaklaşıyorsa.

Güven inşa etmek zaman alır. Bazı şeyleri sorgulamak da bazen iyi olabilir ancak sürekli şüpheci yaklaşmak, kişiyi rahatsız edebilir ve onu oradan uzaklaştırabilir. Eğer karşındaki kişi sana çok şüpheci yaklaşıyorsa büyük ihtimalle kendisiyle ilgili çözemediği güven problemleri vardır.

3. Yapıcı değil yıkıcı eleştiriler yapıyorsa.

Eleştirinin yapıcı olanı her zaman daha güzeldir. Seni sürekli eleştiriyorsa ve bunu yapmaktan vazgeçmiyorsa, karşındaki kişi elinde kocaman bir red flag dalgalandırıyor demektir.

4. Kendisini sürekli ama sürekli övüyorsa.

Sürekli kendisinden bahsedip kendisini öven bir insan sinir bozucu olabilir, değil mi? Dünyada sadece kendisi var da başka kimse yokmuş gibi davranan biri de red flag barındırıyor olabilir.

5. Mağdur olan hep o ise.

Mağdur olan sürekli o ise seni manipüle etmeye ve duygularınla oynamaya çalışıyordur. Eğer kendinde herhangi bir hata görmüyorsan ve hata yaptığını düşünmüyorsan, bu mağdur rollerine asla kanmamanı tavsiye ederiz.

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6. Aniden öfkeleniyorsa.

Öfke problemi yaşayan biri sağlıklı bir ilişki yürütme yetisine sahip olmayabilir. Eğer karşındaki kişinin hemen öfkeleniyor ve bu öfkesini sana yansıtıyorsa oradan uzaklaşmalısın. Öfkesini kontrol edemeyen biri hem kendisine hem de sana zarar verme potansiyeline sahip olabilir.

7. Seni sevgi bombardımanına tutuyorsa.

Seni henüz tanımadan, seninle yeteri kadar yakınlaşmadan sana sevgi sözcükleri kuruyorsa ve seni eşsiz biri olarak görüyorsa, oradan kaçmanı tavsiye ederiz. Çünkü seni kendisine bağlamaya çalışacak ve ardından bu sevgi sözcüklerinden muhtemelen seni yoksun bırakacaktır. En büyük red flag bu olabilir.

8. Tartışmalardan sürekli kaçıyorsa.

Karşı taraf çatışmadan kaçıyorsa, ilişkiyi koruduğunu ve tartışmaların gereksiz olduğunu düşünebilir. Halbuki bu pasif agresiflik göstergesi olabilir ve iletişimi daha kötü bir noktaya getirebilir. Her ne kadar tatsız olsa da küçük çatışmalar, bazı problemlere giden çözüm yollarından biri olabilir. Bu yüzden o çatışmadan uzak duruyorsa siz de ondan uzak durun.

9. Yersiz kıskançlıklar gösteriyorsa.

Karşındaki kişi, eğer ondan çok arkadaşlarınla vakit geçirdiğinde veya seni telefonda konuştuğun kişiden kıskanması bir nebze normaldir. Ama eğer bu kıskançlık aşırıya kaçıyorsa, ortada bir yanlış var demektir. Çünkü senin kararlarını değil, kendi kararlarını önemsiyor demektir.

10. Kendinden şüphe duymana sebep oluyorsa.

Gaslight yapıyorsa, yani yalan söyleyerek seni şüpheye düşürüyorsa, olayları çarpıtıp kendi istediği yöne çeviriyorsa ve neredeyse her şeyi inkar ediyorsa elinde bir red flag sallıyor demektir. Bu aynı zamanda biraz da mağdur rolü oynamalarına sebep olan bir davranıştır.

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