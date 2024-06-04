Red Flag Rehberi: İlk Buluşmada Red Flag’leri Daha İyi Anlayabilmen İçin 10 Taktik
Red Flag Rehberi: İlk Buluşmada Red Flag’leri Daha İyi Anlayabilmen İçin 10 Taktik
Sağlıksız davranışlar ve kişi hakkında fark edebileceğimiz önemli ayrıntılar, red flag dediğimiz sinyallerle mümkün. İlk buluşmada dikkat etmen gereken red flag listesi oluşturduk. Farkındalık kazanalım ve ilk buluşmada toksik hareketlere sebep olabilecek red flag listemize bakalım! 🚩
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1. Aşırı kontrolcü davranıyorsa.
2. Çok şüpheci yaklaşıyorsa.
3. Yapıcı değil yıkıcı eleştiriler yapıyorsa.
4. Kendisini sürekli ama sürekli övüyorsa.
5. Mağdur olan hep o ise.
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