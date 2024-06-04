Red Flag Rehberi: İlk Buluşmada Red Flag’leri Daha İyi Anlayabilmen İçin 10 Taktik

Karşı taraf çatışmadan kaçıyorsa, ilişkiyi koruduğunu ve tartışmaların gereksiz olduğunu düşünebilir. Halbuki bu pasif agresiflik göstergesi olabilir ve iletişimi daha kötü bir noktaya getirebilir. Her ne kadar tatsız olsa da küçük çatışmalar, bazı problemlere giden çözüm yollarından biri olabilir. Bu yüzden o çatışmadan uzak duruyorsa siz de ondan uzak durun.