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Red Dead Redemption 2 Uzun Bir Süre Sonra İlk Güncellemesini Aldı

Red Dead Redemption 2 Uzun Bir Süre Sonra İlk Güncellemesini Aldı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 13:37

2018 yılında çıkmasına rağmen hâlâ dünyanın en popüler oyunlarından birisi olamaya devam eden Red Dead Redemption 2, uzun bir süre sonra yeni güncellemesini aldı. Oyundaki bazı sorunlar giderildi ve çok oyunculu tarafta iyileştirmeler yapıldı.

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Oyun tarihinin en iyisi!

Oyun tarihinin en iyisi!

Video oyun tarihinin en iyi yapımlarından birisi olarak gösterilen Red Dead Redemption 2, günümüzde hâlâ güncelleme almaya devam ediyor. '1.32 güncellemesi' ismi verilen yama içerisinde pek büyük bir değişiklik yok ancak bazı oyun içi sorunlar gideriliyor.

İşte yeni güncelleme detayları;

İşte yeni güncelleme detayları;

Kısaca özetlemek gerekirse Red Dead Online içerisinde genel anlamda iyileştirmeler yapıldı. Aynı zamanda PC tarafında oyunun çökmesine neden olan bazı sorunların da giderildiği belirtiliyor.

AMD Fidelity Super Resolution (FSR) güncellendi.

AMD Fidelity Super Resolution (FSR) güncellendi.

Özellikle oyunu PC tarafında oynayanların dert yandığı FSR sorunları da bu güncelleme ile birlikte tarihe karışıyor. FSR versiyonu 2.2'ye yükseltildi ve oyunu artık yüksek ayarlarda ve kasmadan oynama şansınız bulunuyor.

Güncellemeyi ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Güncellemeyi ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Çok uzun bir aradan sonra gelen Red Dead Redemption 1.32 güncellemesini şimdi PlayStation, Xbox ve PC platformlarında ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ayrıca oyunun hem Steam'de hem de Epic Games Store üzerinde bahar indiriminde yer aldığını hatırlatalım.

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