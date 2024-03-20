Red Dead Redemption 2 Uzun Bir Süre Sonra İlk Güncellemesini Aldı
Red Dead Redemption 2 Uzun Bir Süre Sonra İlk Güncellemesini Aldı
2018 yılında çıkmasına rağmen hâlâ dünyanın en popüler oyunlarından birisi olamaya devam eden Red Dead Redemption 2, uzun bir süre sonra yeni güncellemesini aldı. Oyundaki bazı sorunlar giderildi ve çok oyunculu tarafta iyileştirmeler yapıldı.
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Oyun tarihinin en iyisi!
İşte yeni güncelleme detayları;
AMD Fidelity Super Resolution (FSR) güncellendi.
Güncellemeyi ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.
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