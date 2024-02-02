Real Madrid'in Yıldızı Jude Bellingham'ın Mason Greenwood'a Maç Esnasında "Tecavüzcü" Dediği İddia Edildi!

Televizyon kameralarının yakaladığı görüntülerde, Bellingham'ın genç yetenekle bir tartışma yaşadığı net bir şekilde görülüyordu. Ancak, bu tartışmanın içeriği konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Bellingham'ın ne dediği konusunda bir ses kaydı olmadığı için, bu konuda net bir bilgi elde edilemedi.