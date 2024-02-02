Real Madrid'in Yıldızı Jude Bellingham'ın Mason Greenwood'a Maç Esnasında "Tecavüzcü" Dediği İddia Edildi!
Real Madrid'in Yıldızı Jude Bellingham'ın Mason Greenwood'a Maç Esnasında "Tecavüzcü" Dediği İddia Edildi!
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/sport/foo...
İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ın, Manchester United'ın genç yıldızı Mason Greenwood hakkındaki çarpıcı iddiası gündem oldu. İddiaya göre Bellingham, Greenwood'ın 'tecavüzcü' olduğunu dile getirdi.
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Futbol camiasını yakından takip edenleriniz varsa Real Madrid'in yıldızı ünlü futbolcu Jude Bellingham'ı duymuşsunuzdur.
İddiaya göre, Bellingham, Mason Greenwood'un "tecavüzcü" olduğunu söyleyince Getafe futbol kulübü tarafından LaLiga'ya bildirildi.
İki İngiliz futbolcu arasında yaşandığı iddia edilen olay, futbol sahasının hemen yanında, 20 yaşındaki genç yetenek Manchester United'dan kiralanan oyuncuya sert bir müdahalede bulunduğunda gerçekleştiği söyleniyor.
İspanyol medya devi Cadena SER'ın son dakika haberine göre, maçın sona ermesinin ardından Getafe, Bellingham'ın iddialı yorumunun hakemin resmi maç raporuna eklenmesini talep etti.
Bellingham'a yönelik iddialar henüz kanıtlanmış değil, fakat eğer bu iddia edilen olayla ilgili bir soruşturma aksi bir durumu ortaya çıkarırsa, İngiltere'nin genç yıldızı ağır bir ceza ile karşı karşıya kalabilir.
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Bir zamanlar İngiltere'nin uluslararası arenadaki yıldızı olan futbolcu, 2022 yılının Ekim ayında tecavüz ile suçlanıp tutuklanmıştı.
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