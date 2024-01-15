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Rabbit R1 Yapay Zeka Asistanı Nedir ve Neden Herkes Onun İçin Can Atıyor?

Rabbit R1 Yapay Zeka Asistanı Nedir ve Neden Herkes Onun İçin Can Atıyor?

Yapay Zeka
Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 21:17 Son Güncelleme: 15.01.2024 - 21:26

Rabbit R1 Yapay Zeka Asistanı'ın piyasaya sürülmesi, teknolojide adeta bir dönüm noktası. Bu avuç içi boyutundaki kişisel sesli asistanı varlığı, Rabbit CEO'su Jesse Lyu'nun telefon kullanmanın kolay olduğu zamanlara gitme arzusundan kaynaklanıyordu. Ve bu inanış Lyu'ya göre, Rabbit'in yapay zekalı cep aygıtı ilk 10 bin ünitenin tamamını sattığından dolayı beğeniliyor. Rabbit R1'in ne olduğu ya da ne işe yaradığı cevaplaması zor bir soru. Tam olarak bir akıllı telefon değil veya bir sesli asistan değildir. Fakat biz daha ziyade nasıl çalıştığını, ne yaptığını  ve akıllı telefonlarımızın yerini alıp alamayacağını derinlemesine inceledik.

Kaynak: https://mashable.com/article/rabbit-r...
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Rabbit R1 Yapay Zeka Asistanı Nedir?

Rabbit R1 Yapay Zeka Asistanı Nedir?

CES 2024'te tanıtılan Rabbit R1, 2,88 inç dokunmatik ekrana sahip 200 dolarlık bir taşınabilir yapay zeka asistanı. Teenage Engineering ile birlikte tasarlanan cihaz, kare tasarımı ve göz kamaştırıcı turuncusuyla bir telsizi andırıyor ve retro hissini artırıyor. Kamera, mikrofonu, hoparlörü ve kontrol kolu gibi özelliklere sahiptir. Ek olarak, 4gb hafızası, 128 gb depolaması ve ve 2.3GHz MediaTek işlemci ile çalışır. İnanılmaz derecede hafiftir ve iPhone 15'in yarı boyutundadır. Ancak, iPhone 15'in aksine, Rabbit R1'in uygulamaları yoktur; bunun yerine, telefonunuzdaki uygulamalara bağlanabilirsiniz. Rabbit OS üzerinde çalışan R1, görevleri yerine getirmek için uygulama arayüzlerinde gezinebilen bir yapay zeka modeli olan Büyük Eylem Modeli (LAM) üzerinde çalışıyor. Sesli komutlara yanıt verir ve yolculuk rezervasyonu, ev işlerini yönetme ve sorguları yanıtlama gibi etkinlikleri gerçekleştirebilir.

Dijital Deneyimin Geliştirilmesi: R1'in Öğrenme Ve Uyarlanabilirliğinin Çok Yönlülüğü.

Dijital Deneyimin Geliştirilmesi: R1'in Öğrenme Ve Uyarlanabilirliğinin Çok Yönlülüğü.

Kullandığımız akıllı telefonlardan çok farklı olmasa da, Lyu'ya göre bu yapay zekanın amacı daha odaklı ve daha az müdahaleci bir dijital deneyim sunmaktır. Artı olarak en çekici olan şey, özel antrenman modu ile R1'ye bazı komutlarla nasıl etkileşime geçeceğini öğretebilirsin ve anında harekete geçecektir. Bunun nedeni, R1'in uyarlanabilir olarak tasarlanan ve yeni uygulamaları öğrenmesine ve bunlarla etkileşime girmesine olanak tanıyan LAM'ıdır. Bu özellik, cihazın yeteneklerinin önceden yüklenmiş uygulamaların ötesine genişletilebileceği, çeşitli kullanıcı arayüzlerine ve işlevlerine uyum sağlayabileceği anlamına geliyor. Bu eğitim özelliği R1'in kullanışlılığını artırarak onu bir dizi görev ve etkileşim için çok yönlü bir araç haline getiriyor.

Nasıl Bir Tane Alabilirim?

Nasıl Bir Tane Alabilirim?

Şu andan itibaren, yapamazsınız. Daha önce de belirtildiği gibi, Rabbit 10 bin adetlik ilk siparişinin tükendiğini duyurdu. Hatta Mart ayı için planlanan ikinci bir dizi de şu anda tükenmiş durumda. Ya da X'teki (eski adıyla Twitter) teknoloji sihirbazlarının Rabbit yapay zekasını bir akıllı telefonun içinde yeniden inşa ettiklerini görerek 200 dolarınızı saklayabilirsiniz.

Neden Bu Kadar Popüler?

Neden Bu Kadar Popüler?

Hızlı ve ani popülerliğinin bir nedeni, R1'in teoride insanların teknolojiyle etkileşimini temelden değiştirecek şekilde tasarlanmış olması. CES 2024'te tekrarlanan en büyük temalardan biri Nesnelerin İnterneti (IoT) idi ve birçok şirket iOS veya Android gibi mevcut işletim sistemleriyle etkileşime odaklanıyordu. Her  büyük şirket, telefonunuzun evinizdeki teknoloji setine bağlı olmasını istiyor, bu nedenle R1'in nostaljik basitliği anında dikkat çekiyor.

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