Rabbit R1 Yapay Zeka Asistanı Nedir ve Neden Herkes Onun İçin Can Atıyor?

Kullandığımız akıllı telefonlardan çok farklı olmasa da, Lyu'ya göre bu yapay zekanın amacı daha odaklı ve daha az müdahaleci bir dijital deneyim sunmaktır. Artı olarak en çekici olan şey, özel antrenman modu ile R1'ye bazı komutlarla nasıl etkileşime geçeceğini öğretebilirsin ve anında harekete geçecektir. Bunun nedeni, R1'in uyarlanabilir olarak tasarlanan ve yeni uygulamaları öğrenmesine ve bunlarla etkileşime girmesine olanak tanıyan LAM'ıdır. Bu özellik, cihazın yeteneklerinin önceden yüklenmiş uygulamaların ötesine genişletilebileceği, çeşitli kullanıcı arayüzlerine ve işlevlerine uyum sağlayabileceği anlamına geliyor. Bu eğitim özelliği R1'in kullanışlılığını artırarak onu bir dizi görev ve etkileşim için çok yönlü bir araç haline getiriyor.