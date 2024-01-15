Rabbit R1 Yapay Zeka Asistanı Nedir ve Neden Herkes Onun İçin Can Atıyor?
Rabbit R1 Yapay Zeka Asistanı Nedir ve Neden Herkes Onun İçin Can Atıyor?
Kaynak: https://mashable.com/article/rabbit-r...
Rabbit R1 Yapay Zeka Asistanı'ın piyasaya sürülmesi, teknolojide adeta bir dönüm noktası. Bu avuç içi boyutundaki kişisel sesli asistanı varlığı, Rabbit CEO'su Jesse Lyu'nun telefon kullanmanın kolay olduğu zamanlara gitme arzusundan kaynaklanıyordu. Ve bu inanış Lyu'ya göre, Rabbit'in yapay zekalı cep aygıtı ilk 10 bin ünitenin tamamını sattığından dolayı beğeniliyor. Rabbit R1'in ne olduğu ya da ne işe yaradığı cevaplaması zor bir soru. Tam olarak bir akıllı telefon değil veya bir sesli asistan değildir. Fakat biz daha ziyade nasıl çalıştığını, ne yaptığını ve akıllı telefonlarımızın yerini alıp alamayacağını derinlemesine inceledik.
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Rabbit R1 Yapay Zeka Asistanı Nedir?
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