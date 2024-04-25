PUBG'nin Efsane Haritası Erangel Orijinal Haliyle Kısa Süre İçin Oyuna Ekleniyor
PUBG'nin Efsane Haritası Erangel Orijinal Haliyle Kısa Süre İçin Oyuna Ekleniyor
Battle royale türünün en popüler oyunlarından olan PUBG: Battlegrounds oyunun ilk haritası olan Erangel'i orijinasl haliyle oyuna ekleyerek nostalji rüzgarları estiriyor.
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Oyun dünyasını kasıp kavuran PUBG 2017 yılında karşımıza çıkmış, Erangel de hayatlarımıza böylece girmişti.
PUBG'nin efsane haritası Erangel orijinal haliyle kısa bir süreliğine oyuna yeniden ekleniyor.
Nostalji rüzgarları estirecek klasik Erangel haritası ne zaman oyuna eklenecek?
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