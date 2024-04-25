PUBG'nin Efsane Haritası Erangel Orijinal Haliyle Kısa Süre İçin Oyuna Ekleniyor

Oyun ilk çıktığında ayağımızı yere ilk bastığımız yer olan Erangel'in yeri pUBG hayranları arasında elbette çok özel. Geliştirici Krafton da yaptığı açıklamada orijinal Erangel haritasını o dönemki grafikler ve detayları ile oyuna yeniden ekleyeceklerini açıkladı.