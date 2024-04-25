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PUBG'nin Efsane Haritası Erangel Orijinal Haliyle Kısa Süre İçin Oyuna Ekleniyor

PUBG'nin Efsane Haritası Erangel Orijinal Haliyle Kısa Süre İçin Oyuna Ekleniyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
25.04.2024 - 13:14

Battle royale türünün en popüler oyunlarından olan PUBG: Battlegrounds oyunun ilk haritası olan Erangel'i orijinasl haliyle oyuna ekleyerek nostalji rüzgarları estiriyor.

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Oyun dünyasını kasıp kavuran PUBG 2017 yılında karşımıza çıkmış, Erangel de hayatlarımıza böylece girmişti.

Oyun dünyasını kasıp kavuran PUBG 2017 yılında karşımıza çıkmış, Erangel de hayatlarımıza böylece girmişti.

Henüz erken erişim aşamasında dahi müthiş bir hayran kitlesi edinmeyi başarmış olan oyun yıllar sonra ise oynaması tamamen ücretsiz bir modele geçiş yapmıştı.

PUBG'nin efsane haritası Erangel orijinal haliyle kısa bir süreliğine oyuna yeniden ekleniyor.

PUBG'nin efsane haritası Erangel orijinal haliyle kısa bir süreliğine oyuna yeniden ekleniyor.

Oyun ilk çıktığında ayağımızı yere ilk bastığımız yer olan Erangel'in yeri pUBG hayranları arasında elbette çok özel. Geliştirici Krafton da yaptığı açıklamada orijinal Erangel haritasını o dönemki grafikler ve detayları ile oyuna yeniden ekleyeceklerini açıkladı.

Nostalji rüzgarları estirecek klasik Erangel haritası ne zaman oyuna eklenecek?

Nostalji rüzgarları estirecek klasik Erangel haritası ne zaman oyuna eklenecek?

Krafton cephesinden gelen açıklamalara göre Erangel haritası 14 Mayıs tarihinde oyundaki yerini alacak. Ancak kendinizi nostaljiye fazla kaptırmayın deriz zira klasik harita PC'de 14-28 Mayıs, konsollarda ise 23 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında erişilebilir olacak.

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