Psikologlara Göre Ağlayan Çocuğu Sakinleştiren Pipet Yöntemi
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Pipetle büyük yudumlarla su içmek, çocuğu derin nefes almaya yönlendiriyor.
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Su yoksa zıplama hareketi ya da basit bir arama görevi de işe yarayabiliyor.
Sesi alçaltmak ve "şu an" ifadesini kullanmak da çocuğu yatıştırabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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