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Psikologlara Göre Ağlayan Çocuğu Sakinleştiren Pipet Yöntemi

Psikologlara Göre Ağlayan Çocuğu Sakinleştiren Pipet Yöntemi

psikoloji
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 16:48
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Krize giren bir çocuğa 'sakin ol' demek çoğu zaman işe yaramıyor. Klinik psikolog Rebecca Weksner, bu anlarda çocuğa yapması gereken net bir iş vermenin daha etkili olduğunu söylüyor. Önerilerinden biri de pipetle birkaç büyük yudum su içirmek.

Gelin birlikte bakalım.

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Pipetle büyük yudumlarla su içmek, çocuğu derin nefes almaya yönlendiriyor.

Pipetle büyük yudumlarla su içmek, çocuğu derin nefes almaya yönlendiriyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde çocuk ve ebeveynlik alanında çalışan Weksner'a göre, duygusal olarak dağılan çocuklar bir sonraki adımı açıkça söyleyen yönergelere daha iyi yanıt veriyor. Bu yüzden çocuğa 'Üç yudum su iç, sonra bunu birlikte çözelim' gibi bir cümle kurulabiliyor.

Weksner, yöntemin nedenini 'Büyük yudumlarla, özellikle de pipetle su içmek diyafram nefesini zorunlu kılar. Bu da sıkıntının panzehiridir' sözleriyle açıkladı.

Su yoksa zıplama hareketi ya da basit bir arama görevi de işe yarayabiliyor.

Su yoksa zıplama hareketi ya da basit bir arama görevi de işe yarayabiliyor.

Weksner'ın verdiği bir diğer örnek, 'Benimle dört kez asker usulü zıpla, sonra sorunu çözmenin bir yolunu bulalım' demek. Psikoloğa göre bu hareket bütün vücudu çalıştırıyor ve çocuğun içinde biriken gerginliği boşaltmasına yardım ediyor.

Çekmeceden mavi çoraplarını getirmesini istemek de bir seçenek. Weksner, belirli bir eşyayı aramanın zihni duygusal beyinden daha üst düzey düşünme süreçlerine yönelttiğini anlatıyor.

Sesi alçaltmak ve "şu an" ifadesini kullanmak da çocuğu yatıştırabiliyor.

Sesi alçaltmak ve "şu an" ifadesini kullanmak da çocuğu yatıştırabiliyor.

Weksner, çocuğun göz hizasına inip sesi bir oktav düşürmenin ona açık bir talimat vermeden sakinliği örnek gösterdiğini söylüyor. Yavaş konuşmak da önemli, çünkü gergin bir beyin dili iyi işleyemiyor.

'Şu an çok sinirli olduğunu biliyorum' gibi cümleler ise çocuğa duygunun geçici olduğunu hatırlatıyor. Yine de Weksner, bu yöntemlerin her çocukta her zaman işe yarayacağının garantisi olmadığının altını çiziyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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