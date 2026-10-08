Psikologlara Göre Ağlayan Çocuğu Sakinleştiren Pipet Yöntemi

ABD'nin Massachusetts eyaletinde çocuk ve ebeveynlik alanında çalışan Weksner'a göre, duygusal olarak dağılan çocuklar bir sonraki adımı açıkça söyleyen yönergelere daha iyi yanıt veriyor. Bu yüzden çocuğa 'Üç yudum su iç, sonra bunu birlikte çözelim' gibi bir cümle kurulabiliyor.

Weksner, yöntemin nedenini 'Büyük yudumlarla, özellikle de pipetle su içmek diyafram nefesini zorunlu kılar. Bu da sıkıntının panzehiridir' sözleriyle açıkladı.