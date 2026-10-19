Psikologlar Açıkladı: Sürekli “Neden?” Diye Soran Çocukların Ortak Özelliği
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Bu çocuklar bir kurala, neden geçerli olduğunu anlamadan uymak istemiyor.
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Kuralları sorgulayan çocuklar kolayca saygısız ya da dikkat dağınık sanılabiliyor.
Araştırmacılar, üstün yetenek ile DEHB'nin aynı çocukta birlikte de görülebildiğini hatırlatıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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