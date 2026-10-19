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Psikologlar Açıkladı: Sürekli “Neden?” Diye Soran Çocukların Ortak Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Sürekli “Neden?” Diye Soran Çocukların Ortak Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 10:50
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Sürekli 'Neden?' diye soran, bir kuralı gerekçesini anlamadan uygulamak istemeyen çocuklar çoğu zaman inatçı ya da saygısız olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu davranış, üstün yetenekli çocuklarda sık rastlanan özelliklerden biri olabilir.

İşte detaylar...

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Bu çocuklar bir kurala, neden geçerli olduğunu anlamadan uymak istemiyor.

Bu çocuklar bir kurala, neden geçerli olduğunu anlamadan uymak istemiyor.

Üstün ve çok üstün yetenek alanında sertifikalı danışman Ulrike Alt'a göre bu çocuklar 'Çünkü öyle' gibi yüzeysel cevaplarla yetinmiyor. Adalet duyguları çoğu zaman güçlü, mantıksız buldukları kurallara karşı sabırları ise az oluyor.

Alt, bunun bir isyan olmadığını, kuralın neden geçerli olduğunu anlama ihtiyacından kaynaklandığını söylüyor.

Kuralları sorgulayan çocuklar kolayca saygısız ya da dikkat dağınık sanılabiliyor.

Kuralları sorgulayan çocuklar kolayca saygısız ya da dikkat dağınık sanılabiliyor.

Alt, kuralları sorgulayan çocukların çabuk saygısız olarak görüldüğünü ve bunun ardından çoğu zaman DEHB şüphesi doğduğunu anlatıyor.

Psikolog James T. Webb de üstün yetenekli çocukların sağlık profesyonellerince sıklıkla yanlışlıkla DEHB ya da karşı gelme bozukluğu tanısı alabildiğini yazıyor. Webb'e göre bu yanlış tanılar, bu çocukların sosyal ve duygusal özelliklerine dair hatalı varsayımlardan kaynaklanabiliyor.

Araştırmacılar, üstün yetenek ile DEHB'nin aynı çocukta birlikte de görülebildiğini hatırlatıyor.

Araştırmacılar, üstün yetenek ile DEHB'nin aynı çocukta birlikte de görülebildiğini hatırlatıyor.

Kanada'daki Sherbrooke Üniversitesi'nden araştırmacılar, üstün yeteneğin DEHB ile karıştırılma ihtimalinin iyi belgelendiğini belirtiyor. 2022'de yayımlanan çalışmaları, iki durumun birbirini maskeleyebildiğini ve doğru değerlendirme için hem ebeveynlerin hem öğretmenlerin gözlemlerine başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Alt da üstün yeteneğin bir tanı olmadığını, ölçülebilen bir zekâ özelliği olduğunu hatırlatıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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