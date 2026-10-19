Psikologlar Açıkladı: Sürekli “Neden?” Diye Soran Çocukların Ortak Özelliği

Üstün ve çok üstün yetenek alanında sertifikalı danışman Ulrike Alt'a göre bu çocuklar 'Çünkü öyle' gibi yüzeysel cevaplarla yetinmiyor. Adalet duyguları çoğu zaman güçlü, mantıksız buldukları kurallara karşı sabırları ise az oluyor.

Alt, bunun bir isyan olmadığını, kuralın neden geçerli olduğunu anlama ihtiyacından kaynaklandığını söylüyor.