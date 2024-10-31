PS5 Pro'nun Dudak Uçuklatan Türkiye Fiyatı Ortaya Çıktı
PS5 Pro'nun Dudak Uçuklatan Türkiye Fiyatı Ortaya Çıktı
Piyasaya sürülmesine artık sayılı günler kalan PS5 Pro'nun Türkiye fiyatı ortaya çıktı. 7 Kasım'da kullanıcılarla buluşacak PS5 Pro'nun Türkiye fiyatı beklendiği üzere yurtdışı fiyatlarının çok üzerinde.
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Geçtiğimiz ay tanıtılan PS5 Pro'nun piyasaya sürülmesine artık sayılı günler kaldı.
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7 Kasım tarihinde satışa sunulacak PlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatı da ortaya çıktı.
PlayStation 5 Pro ilk duyurulduğunda fiyatlar oyuncuları ayağa kaldırmıştı.
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