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PS5 Pro'nun Dudak Uçuklatan Türkiye Fiyatı Ortaya Çıktı

PS5 Pro'nun Dudak Uçuklatan Türkiye Fiyatı Ortaya Çıktı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Gaming Editörü
31.10.2024 - 14:57

Piyasaya sürülmesine artık sayılı günler kalan PS5 Pro'nun Türkiye fiyatı ortaya çıktı. 7 Kasım'da kullanıcılarla buluşacak PS5 Pro'nun Türkiye fiyatı beklendiği üzere yurtdışı fiyatlarının çok üzerinde.

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Geçtiğimiz ay tanıtılan PS5 Pro'nun piyasaya sürülmesine artık sayılı günler kaldı.

Geçtiğimiz ay tanıtılan PS5 Pro'nun piyasaya sürülmesine artık sayılı günler kaldı.

PlayStation 5 ve PlayStation 5 Slim'e nazaran PSSR ve gelişmiş ışın izleme seçenekleriyle grafik anlamında çok daha iyi bir performans vadeden PlayStation 5 Pro bunun yanında daha büyük bir GPU ve performans iyileştirmeleriyle birlikte geliyor.

7 Kasım tarihinde satışa sunulacak PlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatı da ortaya çıktı.

7 Kasım tarihinde satışa sunulacak PlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatı da ortaya çıktı.

Şimdiden kimi elektronik perkendecilerinin internet sitelerine eklenmiş olan PlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatının 49,999 TL olacağı görülüyor. 

Kaynak

PlayStation 5 Pro ilk duyurulduğunda fiyatlar oyuncuları ayağa kaldırmıştı.

PlayStation 5 Pro ilk duyurulduğunda fiyatlar oyuncuları ayağa kaldırmıştı.

699,99 dolar ve 799,99 euro'luk fiyatlar ilk duyurulduğunda yurtdışındaki oyuncular fiyatların uçuk olduğunu belirterek duruma tepki göstermişlerdi. PlayStation 5 Pro'nun dolar bazından fiyatını ele alıp bugünkü kurla değerlendirdiğimizde 23.963 Türk Lirası'na denk geliyor.

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