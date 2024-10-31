GTA: San Andreas'ın Haritası Az Kalsın Parça Bölük Olacakmış!

Los Santos, San Fierro ve Las Venturas şehirleri oyunda birbirlerine farklı yollarla bağlıydı biliyorsunuz. Ancak Vermeij'in aktardıklarına göre ekibin ilk planı oyuncuların bu üç şehir arasında yalnızca uçak veya tren kullanarak seyahat edebilmeleriymiş zira o dönem cihazların teknik özellikleri bu üç şehri aynı anda barındırmak için yeterli değilmiş. Kısacası az kalsın parça bölük bir haritaya adım atacakmışız.