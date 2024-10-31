GTA: San Andreas'ın Haritası Az Kalsın Parça Bölük Olacakmış!
GTA: San Andreas'ın Haritası Az Kalsın Parça Bölük Olacakmış!
20 yıl önce oyuncularla buluşan ve bugün dahi efsaneler arasında yer alan GTA: San Andreas az kalsın karşımıza çok farklı bir harita ile çıkacakmış. Haritanın ilk versiyonunu yıllar sonra oyunun geliştiricilerinden biri açıkladı.
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Oyunlarla içli dışlı olmayan kişilerin dahi en az bir kez oynadığı veya aşina olduğu bir efsane GTA: San Andreas.
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GTA: San Andreas'ın geliştiricilerinden biri oyunun 20. yaşını kutlarken her bir köşesi aklımıza kazınan San Andreas haritası hakkında da enteresan detaylar paylaştı.
Haritanın son haline ise oyunun çıkışına ramak kala karar verilmiş.
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