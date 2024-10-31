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GTA: San Andreas'ın Haritası Az Kalsın Parça Bölük Olacakmış!

GTA: San Andreas'ın Haritası Az Kalsın Parça Bölük Olacakmış!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Gaming Editörü
31.10.2024 - 12:41

20 yıl önce oyuncularla buluşan ve bugün dahi efsaneler arasında yer alan GTA: San Andreas az kalsın karşımıza çok farklı bir harita ile çıkacakmış. Haritanın ilk versiyonunu yıllar sonra oyunun geliştiricilerinden biri açıkladı.

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Oyunlarla içli dışlı olmayan kişilerin dahi en az bir kez oynadığı veya aşina olduğu bir efsane GTA: San Andreas.

Oyunlarla içli dışlı olmayan kişilerin dahi en az bir kez oynadığı veya aşina olduğu bir efsane GTA: San Andreas.

GTA: Vice City'nin ardından, 2004 yılında oyuncularla buluşan ve geniş haritası, yapılabilecek tonla yeni şey barındırması ve elbette hikayesi ile akıllara kazınan oyun pek çok oyuncu için hala gelmiş geçmiş en iyi GTA oyunu.

GTA: San Andreas'ın geliştiricilerinden biri oyunun 20. yaşını kutlarken her bir köşesi aklımıza kazınan San Andreas haritası hakkında da enteresan detaylar paylaştı.

GTA: San Andreas'ın geliştiricilerinden biri oyunun 20. yaşını kutlarken her bir köşesi aklımıza kazınan San Andreas haritası hakkında da enteresan detaylar paylaştı.
twitter.com

Los Santos, San Fierro ve Las Venturas şehirleri oyunda birbirlerine farklı yollarla bağlıydı biliyorsunuz. Ancak Vermeij'in aktardıklarına göre ekibin ilk planı oyuncuların bu üç şehir arasında yalnızca uçak veya tren kullanarak seyahat edebilmeleriymiş zira o dönem cihazların teknik özellikleri bu üç şehri aynı anda barındırmak için yeterli değilmiş. Kısacası az kalsın parça bölük bir haritaya adım atacakmışız.

Haritanın son haline ise oyunun çıkışına ramak kala karar verilmiş.

Haritanın son haline ise oyunun çıkışına ramak kala karar verilmiş.

Oyunun çıkışından kısa süre önce haritanın son şeklini aldığını aktaran Vermeij bunun yanında her şehrin ayrı polis ve itfaiye araçları, hava durumu gibi detaylara sahip olmasının ise en başından beri aynı kaldığını ifade ediyor.

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