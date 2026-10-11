Protein Hesabı Yapanların Dikkatine: Yoğurdun Tahtını Sallayan Malzeme Dolabınızda Saklı
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Son yıllarda protein hesabı yaparak beslenmek, birçok kişinin gündelik alışkanlığı hâline geldi. Kimi her öğünde kaç gram protein aldığını takip ediyor, kimi de protein oranı yüksek besinlere ağırlık veriyor. Protein denince akla ilk gelenler genelde yoğurt, yumurta ve et oluyor. Peki mutfak dolabında duran ve çoğumuzun kahvaltıda yediği bir malzeme, protein oranında yoğurdu geride bırakıyor olabilir mi?
Kaynak: Sözcü
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Protein hesabı artık birçok kişinin günlük rutinine girdi
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Protein ağırlıklı beslenmede ilk akla gelen besinler belli
Protein denince akla ilk gelen yoğurt oluyor ama tahine de bir şans verebilirsiniz
100 gramlık karşılaştırmada fark yaklaşık 5 kat
Küçük miktarlarda tüketilse bile beslenmeye önemli katkı sağlıyor
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Sofrada çeşitlilik protein hesabını kolaylaştırıyor
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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