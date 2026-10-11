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Protein Hesabı Yapanların Dikkatine: Yoğurdun Tahtını Sallayan Malzeme Dolabınızda Saklı

Protein Hesabı Yapanların Dikkatine: Yoğurdun Tahtını Sallayan Malzeme Dolabınızda Saklı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 12:30
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Son yıllarda protein hesabı yaparak beslenmek, birçok kişinin gündelik alışkanlığı hâline geldi. Kimi her öğünde kaç gram protein aldığını takip ediyor, kimi de protein oranı yüksek besinlere ağırlık veriyor. Protein denince akla ilk gelenler genelde yoğurt, yumurta ve et oluyor. Peki mutfak dolabında duran ve çoğumuzun kahvaltıda yediği bir malzeme, protein oranında yoğurdu geride bırakıyor olabilir mi?

Kaynak: Sözcü

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Protein hesabı artık birçok kişinin günlük rutinine girdi

Protein hesabı artık birçok kişinin günlük rutinine girdi

Protein ağırlıklı beslenmek, son zamanlarda alışkanlık hâline gelen beslenme biçimlerinden biri oldu. Öğünlerini önceden planlayan, tabağındaki proteini gram gram hesaplayan ve günlük hedefini takip eden çok sayıda kişi var. Kimi için bu bir spor rutininin parçası, kimi için de daha bilinçli beslenmenin yolu. Bu yüzden hangi besinin ne kadar protein içerdiği, sofradaki en çok merak edilen konulardan biri hâline geldi.

Protein ağırlıklı beslenmede ilk akla gelen besinler belli

Protein ağırlıklı beslenmede ilk akla gelen besinler belli

Protein hesabı yapanların listesinde genellikle yoğurt, yumurta, tavuk, balık ve kırmızı et yer alıyor. Mercimek, nohut gibi baklagiller ve peynir de bu listenin vazgeçilmezleri arasında sayılıyor. Hesabı bu kadar ayrıntılı yapanlar için tahin de iyi bir alternatif olabilir.

Protein denince akla ilk gelen yoğurt oluyor ama tahine de bir şans verebilirsiniz

Protein denince akla ilk gelen yoğurt oluyor ama tahine de bir şans verebilirsiniz

Protein kaynağı denildiğinde çoğu kişinin aklına ilk olarak yoğurt geliyor. Ancak tahin, sahip olduğu besin değerleriyle bu konuda dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Protein hesabı yapanlar için tahin, tabakta sürpriz bir seçenek olabilir.

100 gramlık karşılaştırmada fark yaklaşık 5 kat

100 gramlık karşılaştırmada fark yaklaşık 5 kat

100 gram üzerinden yapılan karşılaştırmalarda tahin, tam yağlı yoğurda kıyasla yaklaşık 5 kat daha fazla protein içerebiliyor. Yani aynı miktarda tartıldığında tahin, protein oranıyla yoğurdun çok önüne geçiyor.

Küçük miktarlarda tüketilse bile beslenmeye önemli katkı sağlıyor

Küçük miktarlarda tüketilse bile beslenmeye önemli katkı sağlıyor

Tahin genellikle küçük miktarlarda tüketiliyor. Buna rağmen küçük porsiyonlarda bile beslenmeye önemli katkı sağlayabiliyor. Bu da protein hesabı yapanlar için tahini küçük ama etkili bir seçenek hâline getiriyor.

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Sofrada çeşitlilik protein hesabını kolaylaştırıyor

Sofrada çeşitlilik protein hesabını kolaylaştırıyor

Protein hesabında yalnızca ana yemekler değil, kahvaltıda ekmeğe sürülen ya da salataya eklenen küçük malzemeler de hesaba giriyor. Protein odaklı beslenenler için sofraya farklı besinleri bir arada koymak, öğünleri çeşitlendirmenin yanında günlük hedefe ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Yoğurt, yumurta, baklagil ve tahin gibi seçenekler aynı sofrada buluşabiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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