Protein Hesabı Yapanların Dikkatine: Yoğurdun Tahtını Sallayan Malzeme Dolabınızda Saklı

Protein ağırlıklı beslenmek, son zamanlarda alışkanlık hâline gelen beslenme biçimlerinden biri oldu. Öğünlerini önceden planlayan, tabağındaki proteini gram gram hesaplayan ve günlük hedefini takip eden çok sayıda kişi var. Kimi için bu bir spor rutininin parçası, kimi için de daha bilinçli beslenmenin yolu. Bu yüzden hangi besinin ne kadar protein içerdiği, sofradaki en çok merak edilen konulardan biri hâline geldi.