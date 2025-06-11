Prof. Dr. Gazi Yaşargil Kimdir, Kaç Yaşında? "Yüzyılın Beyin Cerrahı" Gazi Yaşargil Neden Vefat Etti?

Prof. Dr. Yaşargil, liseyi Ankara Atatürk Lisesinde okudu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne devam etti.

Friedrich Schiller Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü. Basel Üniversitesinde tıp eğitimine devam eden ve buradan mezun olan Gazi Yaşargil, Dr. Josef Klingler’in yanında Anatomi Enstitüsü’nde beyin anatomisi üzerine çalışmalar yaptı.

Nöroloji-psikiyatri, iç hastalıkları ve genel cerrahi asistanlığı yaptı. Daha sonra Zürih Üniversitesi’nde beyin cerrahisi kliniğinde uzmanlık eğitimi aldı.

Gazi Yaşargil, İntrakraniyal anevrizma ameliyatlarında balonlaşan damarları klemplemek için kullanılan klipsleri dizayn etmiştir. Beyin ameliyatlarında operasyon sahasına ulaşmak ve beyin dokusunu ekarte etmek için Leyla retraktörünü dizayn etmiştir. 'Kayan Mikroskop' adı verilen hareketli sistemi geliştirmiştir.

'Yüzyılın Beyin Cerrahı' ünvanıyla nam salmış, modern beyin cerrahisinin babası olarak tarihe geçmiştir. 1999 yılında Amerikan Nörolojik Cerrahlar Kongresi tarafından 'Yüzyılın Beyin Cerrahı' unvanına layık görülen Yaşargil, Avrupa Nörolojik Cerrahlar Birliği tarafından da onur madalyasına layık görülmüştür.

2021 yılında ABD'de gösterime giren'Master of Brains, Gazi Yaşargil' adlı bir belgesel, Yaşargil'in hayatını ve bilimsel başarılarını konu alır.

Yaşargil, 2000 yılında Cumhuriyet Gazetesi tarafından son bin yıl içinde Türk tarihinin '10 Türk büyüğü' listesine girmiştir. Bu listede Atatürk ve İbn Sina gibi isimler yer alır.