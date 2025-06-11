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Prof. Dr. Gazi Yaşargil Kimdir, Kaç Yaşında? "Yüzyılın Beyin Cerrahı" Gazi Yaşargil Neden Vefat Etti?

Prof. Dr. Gazi Yaşargil Kimdir, Kaç Yaşında? "Yüzyılın Beyin Cerrahı" Gazi Yaşargil Neden Vefat Etti?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.06.2025 - 12:33

Türk bilim insanı ve tıp hekimi Gazi Yaşargil, bilim dünyasına yaptığı katkılar ile 'Yüzyılın Beyin Cerrahı' unvanının sahibi olmuştur. Gazi Yaşargil, dünya çapında tanınan bir uzmandır. Beyin cerrahisinde mikroskop kullanımının yaygınlaştırılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Cerrahinin çeşitli alanlarında ise önemli keşiflere imza atmış, ismini tüm dünyaya duyurmuştur.

Peki başarılı bilim insanı Gazi Yaşargil kimdir, kaç yaşında? Gazi Yaşargil neden vefat etti?

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Gazi Yaşargil Kimdir?

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Gazi Yaşargil, tüm dünyanın yakından tanıdığı, bilim dünyasının kendisinden 'Yüzyılın Beyin Cerrahı' diyerek bahsettiği Türk bir bilim insanıdır. 6 Temmuz 1925 tarihinde Diyarbakır Lice'de dünyaya gelen Yaşargil, beyin cerrahisi pratiğinde mikroskop kullanımının yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Yaşrgil, kendisini şu şekilde özetlemiştir:

'Ben 6 Temmuz 1925 Lice doğumlu bir Türküm, babam kaymakamdı, Türkiye'de yetiştim. İlk ruhi gıdamı ailemden, komşulardan, okuduğum okullardan, arkadaşlarımdan aldım. Baba tarafından efsanevi Kayıhan aşiretindenim, ana tarafım ise Sinop'tan gelme.'

Gazi Yaşargil Nereli?

Gazi Yaşargil, Diyarbakır Licelidir.

Gazi Yaşargil Kaç Yaşında?

Gazi Yaşargil, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Gazi Yaşargil'in Hayatı ve Kariyeri

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Prof. Dr. Yaşargil, liseyi Ankara Atatürk Lisesinde okudu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne devam etti.

Friedrich Schiller Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü. Basel Üniversitesinde tıp eğitimine devam eden ve buradan mezun olan Gazi Yaşargil, Dr. Josef Klingler’in yanında Anatomi Enstitüsü’nde beyin anatomisi üzerine çalışmalar yaptı.

Nöroloji-psikiyatri, iç hastalıkları ve genel cerrahi asistanlığı yaptı. Daha sonra  Zürih Üniversitesi’nde beyin cerrahisi kliniğinde uzmanlık eğitimi aldı.

Gazi Yaşargil, İntrakraniyal anevrizma ameliyatlarında balonlaşan damarları klemplemek için kullanılan klipsleri dizayn etmiştir. Beyin ameliyatlarında operasyon sahasına ulaşmak ve beyin dokusunu ekarte etmek için Leyla retraktörünü dizayn etmiştir.  'Kayan Mikroskop' adı verilen hareketli sistemi geliştirmiştir.

'Yüzyılın Beyin Cerrahı' ünvanıyla nam salmış, modern beyin cerrahisinin babası olarak tarihe geçmiştir. 1999 yılında Amerikan Nörolojik Cerrahlar Kongresi tarafından 'Yüzyılın Beyin Cerrahı' unvanına layık görülen Yaşargil, Avrupa Nörolojik Cerrahlar Birliği tarafından da onur madalyasına layık görülmüştür. 

2021 yılında ABD'de gösterime giren'Master of Brains, Gazi Yaşargil' adlı bir belgesel, Yaşargil'in hayatını ve bilimsel başarılarını konu alır.

Yaşargil, 2000 yılında Cumhuriyet Gazetesi tarafından son bin yıl içinde Türk tarihinin '10 Türk büyüğü' listesine girmiştir. Bu listede Atatürk ve İbn Sina gibi isimler yer alır.

Gazi Yaşargil'in Başarıları

Gazi Yaşargil'in Başarıları

  • 1957 - 'Vogt Ödülü'-İsviçre Oftalmolojik Topluluğu

  • 1968 - Tıp Bilimleri İsviçre Akademisi Robert-Bing-Ödülü

  • 1976 - İsviçre Federasyonu Marcel-Benoit-Ödülü

  • 1980 - 'Yılın Sinir Cerrahı' Ödülü

  • 1981 - Uluslararası Mikrocerrahi Derneği, Sidney, Avustralya, Öncü Mikrocerrah Ödülü

  • 1988 - Universita di Napoli e della Compagna Napoli, İtalya Şeref Madalyası

  • 1992 - Türkiye Cumhuriyeti Tıp Ödülü

  • 1997 - Nöroşirürji Dernekleri Dünya Federasyonu Altın Madalya

  • 1998 - Arkansas Tıp Fakültesi, Değerli Bilim Adamı ödülü

  • 1998 - Brezilyalı Nöroşirürji Derneği tarafından 'Yüzyılın beyin cerrahı' olarak onurlandırıldı

  • 1999 - Nörolojik Cerrahlar Onur Madalyası, Avrupa Birliği

  • 1999 - Nörolojik Cerrahlar Yıllık Toplantısı Kongresi'nde Neurosurgery dergisi tarafından 'Yüzyılın Nöroşirürjisyeni' olarak onurlandırıldı

  • 2000 - Fedor Krause Madalyası, Alman Nöroşirürji Derneği

  • 2000 - Amerikan Cerrahlar Koleji 2000 Onur Bursu

  • 2000 - Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası

  • 2000 - Türk Bilimler Akademisi 2000 Ödülü

  • 2002 - Uluslararası Francesco Durante Ödülü, İtalya

  • 2002 - Millî Egemenlik Onur Ödülü

  • 2005 - Millî Egemenlik Onur Ödülü (İkinci defa)

Gazi Yaşargil Neden Vefat Etti?

Gazi Yaşargil Neden Vefat Etti?

Gazi Yaşargil'in vefatını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Memişoğlu, 'Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.' açıklamasında bulundu.

Yaşargil, 99 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaşargil'in ölüm nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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