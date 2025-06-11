Prof. Dr. Gazi Yaşargil Kimdir, Kaç Yaşında? "Yüzyılın Beyin Cerrahı" Gazi Yaşargil Neden Vefat Etti?
Türk bilim insanı ve tıp hekimi Gazi Yaşargil, bilim dünyasına yaptığı katkılar ile 'Yüzyılın Beyin Cerrahı' unvanının sahibi olmuştur. Gazi Yaşargil, dünya çapında tanınan bir uzmandır. Beyin cerrahisinde mikroskop kullanımının yaygınlaştırılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Cerrahinin çeşitli alanlarında ise önemli keşiflere imza atmış, ismini tüm dünyaya duyurmuştur.
Peki başarılı bilim insanı Gazi Yaşargil kimdir, kaç yaşında? Gazi Yaşargil neden vefat etti?
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Gazi Yaşargil Kimdir?
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Gazi Yaşargil Neden Vefat Etti?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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