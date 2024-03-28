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Prime Akşam Fırsatları Başladı! Sadece Bugüne Özel İndirimlerde Öne Çıkan Fırsatlar

etiket Prime Akşam Fırsatları Başladı! Sadece Bugüne Özel İndirimlerde Öne Çıkan Fırsatlar

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
28.03.2024 - 17:59

Bahar Fırsatları'nı kaçırdığı için üzülenlerin sevineceği Prime Akşam Fırsatları başladı. Prime Akşam Fırsatları'nın başlamasıyla birlikte, bugüne özel birçok kategorideki ürünler, bu akşam 23.45'e kadar muhteşem indirimlerle sizleri bekliyor. Sadece bugün geçerli olan indirimleri kaçırmamak için hemen harekete geçin ve alışverişin keyfini çıkarın.

Bu içerik 28.03.2024 tarihinde oluşturuldu, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bulaşık makinesi ihtiyacı olanlar için fırsat: Vestel BM 6101 X Bulaşık Makinesi

Bulaşık makinesi ihtiyacı olanlar için fırsat: Vestel BM 6101 X Bulaşık Makinesi

  • 6 Programlı

  • Inox 

  • E Enerji Sınıfı

  • Bardak ve cam koruma teknolojisi ile öne çıkan Vestel BM 6101 X Bulaşık Makinesi, akşam fırsatları arasında öne çıkanlardan. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.  

Çeyiz alışverişinde olanlar bu indirime bayılacak!

Çeyiz alışverişinde olanlar bu indirime bayılacak!

Jumbo 1800 60 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti, çeyiz alışverişinde olanları ve evindeki çizilmiş kaşıklarını değiştirmek isteyenleri muhteşem bir fırsatla burada bekliyor.

Kullanıcı yorumu:

Saf çelik olması benim için çok önemli bir etkendi .Fakat sadeliği, sağlamlığı tartışılmaz.

Camper kalitesiyle tanışmanın tam zamanı!

Camper kalitesiyle tanışmanın tam zamanı!

Baharın gelişiyle birlikte artık yaz hazırlıkları başladı diyebiliriz. Siz de şimdiden hazırlıklara başlayarak yazı konforlu geçirmenizi sağlayacak Camper sandaleti indirimden alabilirsiniz.

Linki burada.

Prime Akşam Fırsatları'na özel indirimde yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İkonik Skechers D'Lites tasarımının yeni modelini gördünüz mü?

İkonik Skechers D'Lites tasarımının yeni modelini gördünüz mü?

Üstelik şimdi Prime Akşam Fırsatları arasında yer alıyor!

Bu fırsat tam benlik diyorsanız sizi hemen buraya alalım.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.  

Ben dahil kahve tutkunlarını sevindirecek bir fırsat daha!

Ben dahil kahve tutkunlarını sevindirecek bir fırsat daha!

Yoğunluğu koyu, içimi yumuşak bir kahve arıyorsanız tam size göre! 

Linki burada.

Prime Akşam Fırsatları'na özel indirimde yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Kahvedeki yoğun tat tam bana göre 👍

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Gaming tutkunlarını da düşünen bir fırsat!

Gaming tutkunlarını da düşünen bir fırsat!

Samsung Odyssey G3 LS24AG320NUXUF 24'inç Oyuncu Monitörü, Prime Akşam Fırsatları'nın öne çıkan ürünlerinden biri. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Ürünün hiçbir ölü pikseli yok, çok kullanışlı, elime 2 gün içinde ulaştı kargo hızlıydı, satıcıya teşekkürlerimi sunarım.

Kişisel bakımına özen gösteren beylerin tercihi.

Kişisel bakımına özen gösteren beylerin tercihi.

Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi; 

  • Yüz ihtiyaçlarınıza uygun ayarlanabilir tarak

  • Hem ıslak hem kuru kullanım

  • Çift taraflı bıçak

  • Hızlı şarj özellikleriyle öne çıkıyor. 

Buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Önerildiği kadar varmış gerçekten. Tavsiye edenlere teşekkür borçluyum. Çok güzel tıraş yapıyor ve harika düzeltme yapıyor. Herkese tavsiye ederim. Amazon sayesinde çokta güzel fiyata aldık, ayrıca teşekkür ederim.

Büyülü kokusuyla duygusal, doğal ve sofistike: Versace Crystal Noir

Büyülü kokusuyla duygusal, doğal ve sofistike: Versace Crystal Noir

Versace Crystal Noir, elmastan esinlenen kristal bir kapakla süslenmiş, gizemli ve çarpıcı bir parfüm diyebiliriz. Bu zarif koku, kalıcı ve son derece kadınsı bir etki bırakıyor. Oryantal ve çiçeksi notalarıyla donatılmış olan bu sade fakat etkileyici parfüm, kullanıldığı her an sizi sarıyor ve büyüleyici bir duygu bırakıyor.

Prime özel indirimiyle buradan alabilirsiniz.

Prime Akşam Fırsatları'na özel indirimde yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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