Portekiz’in Her Konuda Birbiriyle Rekabet Ettiği İki Şehrini Karşılaştırıyoruz: Lizbon vs Porto

Tarihi ve görkemli bir atmosfer arıyorsanız Lizbon'u ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda modern ve metropol bir şehir olduğu için şehir epey hareketli olacak.

Sakin, nostaljik bir şehir deneyimi istiyorsanız Porto'yu destinasyonlarınız arasına eklemeniz mümkün. Şehri yürüyerek ve büyük bir keyifle dolaşabilirsiniz. Her iki şehir de Portekiz’in farklı yüzlerini sergiliyor. Biri canlı ve enerjik, diğeri ise huzurlu ve otantik. Vaktiniz varsa, ikisini de ziyaret ederek Portekiz’in sunduğu çeşitliliği tam anlamıyla görebilirsiniz.