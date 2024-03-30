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Popüler İngilizce Kısaltmalarının Gerçek Açılımlarını Bilebilecek misin?

Popüler İngilizce Kısaltmalarının Gerçek Açılımlarını Bilebilecek misin?

GNS
GNS - Onedio Editörü
30.03.2024 - 20:01

Artık sosyal medyada, izlediğimiz yabancı dizi ve filmlerde, hatta ve hatta yerli yapımlarda bile çok fazla İngilizce kısaltma kelimeye maruz kalıyoruz. Duruma uygun bir şekilde kullanabiliyor olmamız bir kenara dursun, plaza yaşantısının ağzımıza pelesenk haline getirdiği bu İngilizce kısaltmaların açılımlarını biliyor musun? 

Hadi bakalım teste, kaç doğru yapabileceksin görelim!

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1. LOL açılımı nedir?

1. LOL açılımı nedir?

2. ASAP açılımı nedir?

2. ASAP açılımı nedir?

3. TTYL açılımı nedir?

3. TTYL açılımı nedir?

4. YNK açılımı nedir?

4. YNK açılımı nedir?

5. JK açılımı nedir?

5. JK açılımı nedir?
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6. TIME açılımı nedir?

6. TIME açılımı nedir?

7. TMI açılımı nedir?

7. TMI açılımı nedir?

8. CYT açılımı nedir?

8. CYT açılımı nedir?

9. PS açılımı nedir?

9. PS açılımı nedir?

10. GOAT'ın açılımı nedir?

10. GOAT'ın açılımı nedir?

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