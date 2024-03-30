Popüler İngilizce Kısaltmalarının Gerçek Açılımlarını Bilebilecek misin?

Artık sosyal medyada, izlediğimiz yabancı dizi ve filmlerde, hatta ve hatta yerli yapımlarda bile çok fazla İngilizce kısaltma kelimeye maruz kalıyoruz. Duruma uygun bir şekilde kullanabiliyor olmamız bir kenara dursun, plaza yaşantısının ağzımıza pelesenk haline getirdiği bu İngilizce kısaltmaların açılımlarını biliyor musun?

Hadi bakalım teste, kaç doğru yapabileceksin görelim!