Bu Çok Zor Tercih Testine Göre Senin Aslında Neye İhtiyacın Var?
Bu Çok Zor Tercih Testine Göre Senin Aslında Neye İhtiyacın Var?
Hayatta seçimlerimiz kaderimizi belirler. Aynı zamanda kim olduğumuzu da. Hepimiz zor durumda kaldığımızda, iki seçenek arasında sıkıştığımızda birine mecbur kalırız. Peki sen sıkıştığında neyi tercih edersin? Bu zor tercih testine göre aslında senin neye ihtiyacın var?
Hadi teste!
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1. Şarkıcı olmak mı, oyuncu olmak mı?
2. Sevmek mi, sevilmek mi?
3. Aramak mı, mesaj atmak mı?
4. Hiç uyumamak mı, hiç duş almamak mı?
5. Renk körü olmak mı, tat duygunu kaybetmek mi?
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6. Ruh eşinle başka biriyle evliyken tanışmak mı, ruh eşinle üç aylık ömrü kalmışken tanışmak mı?
7. Telefonundaki konuşmaların ifşa olması mı, telefonundaki fotoğrafların ifşa olması mı?
8. Aldatmak mı, aldatılmak mı?
9. Tüm hayvanlarla konuşabilmek mi, tüm dilleri konuşabilmek mi?
10. Kötü kokan bir sarayda yaşamak mı, harika kokan bir kulübede yaşamak mı?
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