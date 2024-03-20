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Bu Çok Zor Tercih Testine Göre Senin Aslında Neye İhtiyacın Var?

Bu Çok Zor Tercih Testine Göre Senin Aslında Neye İhtiyacın Var?

GNS
GNS - Onedio Editörü
20.03.2024 - 09:21

Hayatta seçimlerimiz kaderimizi belirler. Aynı zamanda kim olduğumuzu da. Hepimiz zor durumda kaldığımızda, iki seçenek arasında sıkıştığımızda birine mecbur kalırız. Peki sen sıkıştığında neyi tercih edersin? Bu zor tercih testine göre aslında senin neye ihtiyacın var? 

Hadi teste!

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1. Şarkıcı olmak mı, oyuncu olmak mı?

2. Sevmek mi, sevilmek mi?

3. Aramak mı, mesaj atmak mı?

4. Hiç uyumamak mı, hiç duş almamak mı?

5. Renk körü olmak mı, tat duygunu kaybetmek mi?

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6. Ruh eşinle başka biriyle evliyken tanışmak mı, ruh eşinle üç aylık ömrü kalmışken tanışmak mı?

7. Telefonundaki konuşmaların ifşa olması mı, telefonundaki fotoğrafların ifşa olması mı?

8. Aldatmak mı, aldatılmak mı?

9. Tüm hayvanlarla konuşabilmek mi, tüm dilleri konuşabilmek mi?

10. Kötü kokan bir sarayda yaşamak mı, harika kokan bir kulübede yaşamak mı?

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Senin biraz uzaklaşmaya, belki de bir tatil yapmaya ihtiyacın var.

Hayatın telaşı içinde sürekli iki kişilik düşünmek, seni biraz yorgun düşürmüş gibi görünüyor. Her kararında, her adımında, tercihlerinde hep bir başkasını düşünüyorsun. Kendini göz ardı ediyor, kendi ihtiyaçlarını, arzularını ve hayallerini bir kenara bırakıyorsun. Ancak unutma ki, bu hayatta senden daha değerli hiçbir şey yok. Kendine biraz zaman ayırman, hayatın hızına bir mola verip soluk alman gerekiyor.

Belki de içinde bir yerlerde, bir süreliğine tüm bu karmaşadan uzaklaşıp kafa dinlemek istediğin bir plan var. Belki de bir tatil, belki de bir hobiye daha fazla zaman ayırmak... Ancak bu planı hayata geçirmek için gereken cesareti bir türlü bulamıyorsun. Çünkü yine başkalarını düşünüyorsun, onların üzülmesinden çekiniyorsun.

Ancak unutma ki, başkaları için yaptığın fedakarlıkların sonucunda senin hayatın etkileniyor. Kendini bir kenara bırakmanın, sürekli başkalarını düşünmenin sonucunda senin hayat kaliten düşüyor. Kendine biraz zaman ayırman, biraz uzaklaşıp dinlenmen gerekiyor. Kendini unutma, çünkü sen bu hayatta en değerli varlıksın. 

Kendine bir iyilik yap ve bu yoğunluğun içinden bir an olsun çık, kendini tazele, enerjini yenile. Unutma, hayat koşturmacası içinde kendine zaman ayırmak da önemli. Seninle birlikte biz de bir mola verelim, değil mi? Kendine biraz zaman ayır, biraz dinlen ve hayatın keyfini çıkar. Kendine biraz mola ver, çünkü sen bunu hak ediyorsun.

Nerede hareket, orada bereket! Senin biraz eğlenceye ihtiyacın var.

Hayatın sana sunduğu acı tatlı deneyimlerin ardından, belki de farkında olmadan biraz bencil bir hale geldiğini gözlemliyorum. Ancak bu, senin hayatta en önemli kişinin kendin olduğunu anladığın anlamına geliyor. İçindeki bu coşkuyu, bu yaşam enerjisini durduramıyorsun ve bence de durdurman gerekmiyor. Hepimizin içinde, zaman zaman baskıladığımız, belki de toplum normları yüzünden engel olmaya çalıştığımız bir yanımız vardır. Ancak senin, yaşadıklarının ardından ihtiyacın olan şey tam da bu baskılanan yanın: Eğlence, özgürlük ve rahatlık.

Baharın tatlı esintileri yavaş yavaş hayatımıza karışırken, belki de bu duygulara bir şans vermenin zamanı gelmiştir. Kendini sınırlamadan, içindeki bu coşkuyu ve enerjiyi dışarıya bırak. Çünkü hayatta en önemli olan, kendimizle barışık olmak ve yaşamın tadını çıkarmaktır. Bu bahar, belki de senin için yeni bir başlangıç, yeni bir dönüm noktası olabilir. Kendi içindeki bu enerjiyi ve coşkuyu dışarıya bırakmanın, hayatın tadını çıkarmanın tam zamanı.

Belki bir arkadaşını da yanına alıp, birlikte eğlencenin tadını çıkarabilirsin. Ya da belki de bir kitap kahvesinde, sıcacık bir kahve eşliğinde, en sevdiğin yazarın satırları arasında kaybolmak istersin. Kim bilir, belki de bir resim kursuna yazılmak ve yaratıcılığını konuşturmak istersin. Hayat, senin için birçok fırsatla dolu. Yeter ki sen, bu fırsatları değerlendirmeye hazır ol. Unutma, hayatta en önemli olan şeylerden biri de kendine zaman ayırmaktır. Kendine bir iyilik yap ve hayatın tadını çıkar!

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