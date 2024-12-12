Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ı Şehit Etmişti: Katil Yunus Emre Geçti Savunma Yapacak Avukat Bulamadı

'Gece vardiyası için polis merkezine geldim. Değişim yapılırken Yunus Emre Geçti kelepçeli şekilde merkeze geldi. Tutanağı alıp gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra nöbetçi savcıya aktardım, ifade almaya geçtim. Doğukan ve Yunus Emre’nin ifadesini aldım. Ben muhayit odasındayken polis memuru Adem geldi. Yunus'un kaçtığını söyledi. Ben nasıl kaçtığını görmedim. Ekip olarak aramak için dışarı çıkmışlardı. Kameralara bakmak için odaya gittik. Komiser, 'Şeyda ile birlikte çıkın, arayın' dedi. Annesi tekelin orada olabileceğini söyledi. Gittiğinizde Yunus'u gördüm, kaçmaya başladı. Yakaladığımda dilenmeye başladı ve aramızda arbede çıktı. Kelepçelemeye çalıştığımda Şeyda yanımdaydı. Şeyda bana kelepçeyi verdi takmaya çalışırken kelepçe koptu. Ben sanığı tutarken belimdeki silahı aldı. Varandaşa ateş etmesin diye namlunun ucunu tutarken ateş etti ve elimden vuruldum. Şeyda'ya siper almasını söyledim. Birkaç kez silah sesi duydum. Kendimi savunma amaçlı bende siper aldım. Sanık kaçtı. Şeyda'nın yanına gittiğimde hareketsiz yatıyordu. İlk gördüğümde nefes alıyordu. Hastaneye kaldırdık. Olay bu şekilde oldu. Tedavim hala devam etmekte. Şikayetçiyim'