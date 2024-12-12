Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ı Şehit Etmişti: Katil Yunus Emre Geçti Savunma Yapacak Avukat Bulamadı
Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ı Şehit Etmişti: Katil Yunus Emre Geçti Savunma Yapacak Avukat Bulamadı
İstanbul’da karakoldan kaçan ve 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Yunus Emre Geçti, kendisini yakalamak isteyen polislere direnmiş ve genç polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilme görüntüleri çok konuşulan Yunus Emre Geçti, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısında çıktı. Geçti’ye baro tarafından atanan tüm avukatlar savunma yapmak istemeyerek davadan çekildi. Mahkeme, görülen duruşma sonrasında davayı erteledi.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Suç makinesi 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti’nin polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmesi tüm Türkiye’yi üzüntüye boğmuştu.
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Polis katili, üzerine çöp poşeti geçirilerek hayvan nakil aracıyla mahkemeye sevk edilmişti.
Sabah Gazetesi’nden Seda Nur Günaydın’ın haberine göre, Erzincan’da tutuklu bulunan Yunus Emre Geçti bugün 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis talebiyle yargılandığı davada hakim karşısında çıktı.
Tutuklu sanık Yunus Emre Geçti, duruşmada bekar olduğunu ancak 5 aylık bebeği olduğunu söyleyerek "Liseyi bitirdim üniversitede staja başlayacaktım. Bu durumdan dolayı başlayamadım. Teknisyenim. Sabıka kaydım yok" şeklinde konuştu.
Mahkeme başkanı, sanığa atanan son avukatın da istifa dilekçesi sunduğunu belirterek "Yeniden barodan avukat talep edeceğiz. Bu nedenle senin savunmanı alamıyoruz" dedi. Buna karşılık sanık, "Ben savunma yapamayacaksam nasıl yargılanacağım? Bana polis merkezinde ifade verdirdiler. Ben kendimi savunmak istiyorum. Bana ceza verecek misiniz"şeklinde konuştu.
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Olayda yarlanan diğer polis memuru K.H.S. ise yaşananları şöyle anlattı.
Duruşmada Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşma sonu mahkeme tutuklu sanık Geçti'nin tutukluluk halinin devamına ve avukat atanması için baroya yazı yazılmasına karar vererek davayı erteledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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