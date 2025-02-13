Pierluigi Collina'dan Penaltı Kuralı İçin Devrim Yaratacak Öneri Geldi

Futboldaki belki de en önemli avantaj penaltı. Yarım golden fazlasıdır penaltı kazanmak bile. Kaçırılması ya da kaçması çok güç vuruşta %75 oranında isabet oranı var. Kalecilerin %25'lik bir pay için verdiği mücadeleye efsane hakemlerden Pierluigi Collina'dan destek geliyor. Collina, futbolda dengeleri değiştirecek bir öneri ile karşımızda.