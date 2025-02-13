Pierluigi Collina'dan Penaltı Kuralı İçin Devrim Yaratacak Öneri Geldi
Pierluigi Collina'dan Penaltı Kuralı İçin Devrim Yaratacak Öneri Geldi
Futboldaki belki de en önemli avantaj penaltı. Yarım golden fazlasıdır penaltı kazanmak bile. Kaçırılması ya da kaçması çok güç vuruşta %75 oranında isabet oranı var. Kalecilerin %25'lik bir pay için verdiği mücadeleye efsane hakemlerden Pierluigi Collina'dan destek geliyor. Collina, futbolda dengeleri değiştirecek bir öneri ile karşımızda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Penaltı kurtarılır mı kaçar mı bu yıllardır tartışılan bir konu ama atanın ne kadar avantajlı olduğunu herkes hemfikir şekilde kabul ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pierluigi Collina, bu haksız rekabette durumu biraz da olsa eşitlemek için kalecileri mutlu edecek bir öneriyle karşımıza geldi.
Collina, "Bence penaltıcı ve kaleci arasındaki şanslarda bir uçurum var. Ortalama olarak penaltıların yüzde 75'i golle sonuçlanıyor." dedi.
Penaltı gol olmasa dahi sekme ihtimalinin de olduğunu söyleyen Collina "Penaltı atışlarında seken topu kaldırılmalıyız." dedi.
Collina, "Penaltı atışlarında tek atış kural olmalı. Ya gol atarsınız ya da oyun kale vuruşuyla devam eder." dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Collina'ya göre penaltının tek atış kuralına gelmesiyle penaltı öncesi ceza sahası etrafında oluşan kaosun, kim erken girdi, kim çizgiyi ihlal etti sorunlarının da çözüleceğini savundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın