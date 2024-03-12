Pendikspor'dan Fenerbahçe Maçı Hakemine Tepki: "TFF Komedi Ligi" Paylaşımı

Pendikspor, Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde karşılaştığı Fenerbahçe maçı için bir video yayınladı. 'TFF Komedi Ligi devam ediyor!' başlığıyla paylaşılan videoda Hakem Kadir Sağlam'ın verdiği kararlar eleştirildi.