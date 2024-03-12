Pendikspor'dan Fenerbahçe Maçı Hakemine Tepki: "TFF Komedi Ligi" Paylaşımı
Pendikspor'dan Fenerbahçe Maçı Hakemine Tepki: "TFF Komedi Ligi" Paylaşımı
Pendikspor, Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde karşılaştığı Fenerbahçe maçı için bir video yayınladı. 'TFF Komedi Ligi devam ediyor!' başlığıyla paylaşılan videoda Hakem Kadir Sağlam'ın verdiği kararlar eleştirildi.
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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Pendikspor karşı karşıya gelmiş, sarı-lacivertli takım maçı 4-1 kazanmıştı.
Pendikspor cephesi Fenerbahçe maçı için bir video yayınladı. Yapılan paylaşımda Hakem Kadir Sağlam'ın verdiği kararlar eleştirildi.
Maç sonra MR'a giren futbolculara yer verilen video sosyal medyada çok konuşuldu.
Silpaş Yapı Pendikspor'un paylaşımı👇
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Sahada yattığınız yetmedi hastanede yatmaya devam ediyorsunuz amk:))))))))