Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Pendikspor'dan Fenerbahçe Maçı Hakemine Tepki: "TFF Komedi Ligi" Paylaşımı

Pendikspor'dan Fenerbahçe Maçı Hakemine Tepki: "TFF Komedi Ligi" Paylaşımı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 12:07

Pendikspor, Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde karşılaştığı Fenerbahçe maçı için bir video yayınladı. 'TFF Komedi Ligi devam ediyor!' başlığıyla paylaşılan videoda Hakem Kadir Sağlam'ın verdiği kararlar eleştirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Pendikspor karşı karşıya gelmiş, sarı-lacivertli takım maçı 4-1 kazanmıştı.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Pendikspor karşı karşıya gelmiş, sarı-lacivertli takım maçı 4-1 kazanmıştı.

Pendikspor cephesi Fenerbahçe maçı için bir video yayınladı. Yapılan paylaşımda Hakem Kadir Sağlam'ın verdiği kararlar eleştirildi.

Pendikspor cephesi Fenerbahçe maçı için bir video yayınladı. Yapılan paylaşımda Hakem Kadir Sağlam'ın verdiği kararlar eleştirildi.

Maç sonra MR'a giren futbolculara yer verilen video sosyal medyada çok konuşuldu.

Maç sonra MR'a giren futbolculara yer verilen video sosyal medyada çok konuşuldu.

Silpaş Yapı Pendikspor'un paylaşımı👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Prof.Dr. Abuzer Kömürcü

Sahada yattığınız yetmedi hastanede yatmaya devam ediyorsunuz amk:))))))))